Aprehenden a pareja por el homicidio de un policía

Agentes de la Policía de Investigación realizaron la detención de un hombre y una mujer en Nuevo León, los cuales son señalados de presuntamente atacar a elementos de la Guardia Civil Municipal de Soledad, en donde uno perdió la vida y su compañero resultó lesionado.

El 15 de febrero de 2026, la FGE inició las indagatorias por hechos donde los dos elementos fueron lesionados con disparos de arma de fuego en el camino a Cerro de San Pedro, lesiones que derivaron en el deceso de uno de los agraviados.

Personal del ente procurador de justicia dio seguimiento al caso hasta que obtuvo datos de prueba en contra de dos personas identificadas como Omar "N" y Sandra "N", a quienes les tramitaron la respectiva orden de aprehensión.

En operativo para la cumplimentación del mandato, la PDI estableció la ubicación de ambos probables responsables en la ciudad de Escobedo, Nuevo León; ante ello, activaron un convenio de colaboración entre entidades.

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De esta manera, la Fiscalía obtuvo la captura de los imputados, quienes fueron regresados a territorio potosino y serán presentados ante el Juez de Control, donde se buscará la vinculación a proceso por los delitos de homicidio equiparado calificado y homicidio equiparado en grado de tentativa calificado.

El día del ataque, los presuntos andaban a bordo de una camioneta y al cometer infracciones fueron abordados por los agentes policiales, hubo forcejeo y al policía ahora occiso le quitaron el arma de cargo con la que le dispararon junto con su compañera para luego darse a la fuga.

Los dos agentes fueron llevados a un hospital pero días después el oficial falleció cuando recibía atención médica, en tanto las investigaciones seguían avanzando y ahora se logró la aprehensión de los presuntos responsables.