Capturan a banda de defraudadores de vehículos

Integrantes de una banda dedicada a defraudar con venta de automóviles usados, fueron atrapados por agentes de la Policía de Investigación en un inmueble que usaban de oficina en el Barrio de Tequis, ahora enfrentan diversos delitos ante el Ministerio Público.

La Fiscalía General del Estado informó que, a través de la Policía de Investigación logró la detención en flagrancia de un primer sujeto relacionada con hechos constitutivos del delito de fraude.

Sin embargo, en el momento de los hechos fueron detenidos además, otros cuatro sujetos, que intentaron auxiliar al primer arrestado y enfrentarán los delitos de amenazas y cohecho.

Las acciones se llevaron a cabo en un inmueble ubicado en la calle Anáhuac, en la colonia Tequisquiapan de la capital potosina, donde el primero de los sujetos detenido, se hacía pasar como representante de una supuesta financiera automotriz bajo la razón social "Deluxe Cars".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

De acuerdo con las primeras indagatorias, mediante esta financiera se ofertaban vehículos a través de redes sociales, principalmente Facebook, y posteriormente citaban a las víctimas en dicho lugar, donde les solicitaban un pago inicial por concepto de "enganche".

Una vez que obtenían el dinero, se amedrentaban a los afectados, indicándoles que ya contaban con sus datos personales y que no recibirían ni el vehículo ni la devolución del recurso entregado.

Durante la intervención policial, fue detenido Aldair "N", quien presuntamente dirigía la operación comercial, y fueron detenidos también Ricardo "N", Mario "N", Diego "N" y Sebastián "N", quienes profirieron amenazas y habían ofrecido dinero a los agentes de la PDI con la finalidad de evitar el aseguramiento del primer sujeto, por lo que, fueron asegurados todos los intervinientes.

Los cinco imputados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Potosina, donde se determinaría su situación jurídica y se buscará la debida vinculación a proceso; la institución exhorta a la ciudadanía que si fue víctima de este modus operandi acuda a interponer su denuncia respectiva y para ello acudier a las instalaciones en Eje Vial número 100, Zona Centro.