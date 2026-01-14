Gael García Bernal recibe la Orden de las Artes y las Letras de Francia
La embajadora de Francia en México entrega la distinción al actor por su destacada carrera cinematográfica y valores promovidos.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La embajadora de Francia en México, Delphine Borione, entregó personalmente al actor Gael García Bernal la Orden de las Artes y las Letras en grado de Oficial, otorgada por el Ministerio de Cultura francés.
Este galardón reconoce su trayectoria cinematográfica destacada y su defensa de valores como la ética, la libertad creativa, el acceso a la cultura y la protección ambiental. La ceremonia resalta el puente cultural entre México y Francia en un contexto de fortalecimiento de lazos bilaterales.
Gael García Bernal es reconocido internacionalmente por películas como "Amores perros", "Y tu mamá también"; la orden premia no solo su talento actoral y productivo, sino su compromiso con principios alineados a la visión francesa de la cultura como herramienta de transformación social.
Borione compartió una fotografía junto a Gael y escribió: "Muy honrada de entregar al actor Gael García la Orden de las Artes y las Letras del Ministerio de Cultura. Reconocimos su extraordinario talento y su compromiso con valores que defiende: ética, libertad de creación, acceso a la cultura o cuidado del medio ambiente".
