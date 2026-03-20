Galilea Montijo aclara retoque estético y desmiente fotos alteradas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (EL UNIVERSAL).-

confesó que sí se sometió a un

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en elhace unos días, cuando dio de qué hablar en redes porque lucía rara y diferente durante la transmisión del programa "Hoy".Ladeno se había pronunciado al respeto después de que varioscircularan en las redes, en ellos lucían unasde su, las cuales, por cierto, no eran reales, aclaró en el matutino de Televisa.Gali, como es llamada por sus compañeros y fans, precisó que no fue una cirugía estética como tal, sino unen una de sus cejas."A mí memi... hablando de cirugías, en realidad no fue como tal cirugía, sino que meesta", expresó.Montijo mencionó que aquellasque circularon en redes de sutransformado no son reales, fueron"¡Pero ojo!, nunca estuve como lasque pusieron, no sean gachos", dijo con un toque deGalilea alentó a que quien quiera hacerse unporque algo le molesta,, que lo haga pero conAdmitió que en su mayoría, este tipo detoman, compartió que ni el sábado ni el domingo se veía como amaneció el pasadoque le tocó presentarse en "Hoy".explicó que se "" una, pero no contaba con que su cuerpo tendría unaal"Hasta yo dije, 'conforme pasan los minutos me voy'", lo cual era, pues fue parte de ladelal que se sometió.