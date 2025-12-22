Gamer vive dos años en hotel y deja habitación convertida en basurero

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 22 (EL UNIVERSAL).- Un hecho poco común fue detectado en un hotel luego de que el personal ingresó a una habitación tras la salida de un huésped que permaneció ahí durante casi dos años.

El caso se registró en la ciudad de Changchun, en China, donde opera un hotel para competidores y aficionados a los videojuegos. Este tipo de establecimientos ofrece habitaciones adaptadas para largas sesiones frente a la computadora, por lo que no resulta extraño que algunos clientes permanezcan durante meses. Sin embargo, la duración de esta estancia superó lo habitual.

A finales de 2023, un gamer chino se registró en el establecimiento y solicitó una habitación para una estancia extendida. Desde el inicio, el huésped realizó pagos regulares y no generó reportes administrativos, por lo que su presencia pasó desapercibida durante un largo periodo.

Con el paso del tiempo, los empleados comenzaron a notar un patrón en su comportamiento. El huésped permanecía encerrado la mayor parte del día, salía muy poco de la habitación y rechazaba de manera constante el servicio de limpieza del hotel que se ofrece de forma periódica.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Sin embargo, la situación cobró relevancia una vez que el huésped dejó el hotel en China. Al ingresar a la habitación, los trabajadores encontraron el espacio cubierto de basura, principalmente envases de comida para llevar, botellas y otros residuos acumulados a lo largo del tiempo. La cantidad de desechos era tal que impedía identificar con claridad el mobiliario de la habitación.

El único espacio parcialmente despejado era el acceso al baño. No obstante, incluso esa área presentaba condiciones complicadas, ya que se detectó una acumulación de papel higiénico que superaba la altura del inodoro, lo que dificultó las labores iniciales de limpieza de la habitación.

Según informó la administración del hotel, el personal tardó aproximadamente tres días en retirar la basura y realizar trabajos de desinfección en la habitación.

A pesar de estas labores, el establecimiento señaló que persisten daños en el inmueble, por lo que será necesario llevar a cabo trabajos de renovación y mantenimiento antes de que la habitación pueda volver a ser habilitada para nuevos huéspedes.