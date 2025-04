Esposa de Hackman investigó síntomas de enfermedad antes de morir

Las autoridades publicaron el martes un extenso informe de investigación que detalla algunos de los últimos correos electrónicos y búsquedas en internet realizados por la esposa de Gene Hackman en los días previos a su muerte, indicando que estaba buscando información en internet sobre síntomas similares a la gripe y técnicas de respiración.

Betsy Arakawa murió en febrero de síndrome pulmonar por hantavirus, una rara enfermedad transmitida por roedores que puede provocar una variedad de síntomas que incluyen enfermedad similar a la gripe, dolores de cabeza, mareos y dificultad respiratoria severa, han dicho investigadores. Se cree que Gene Hackman murió aproximadamente una semana después de una enfermedad cardíaca con complicaciones de la enfermedad de Alzheimer.

Los restos parcialmente momificados de Hackman, de 95 años, y Arakawa, de 65, fueron encontrados en su casa de Santa Fe el 26 de febrero, cuando trabajadores de mantenimiento y seguridad llegaron a la casa y alertaron a la policía.

Según el informe publicado el martes, una revisión de los marcadores abiertos en la computadora de Arakawa el 8 de febrero y la mañana del 12 de febrero indicó que estaba investigando activamente condiciones médicas relacionadas con COVID-19 y síntomas similares a la gripe. Las búsquedas incluían preguntas sobre si el COVID podría causar mareos o hemorragias nasales.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

También había mencionado en un correo electrónico a su masajista que Hackman se había despertado el 11 de febrero con síntomas similares a la gripe o al resfriado, pero que una prueba de COVID fue negativa y que tendría que reprogramar su cita para el día siguiente "por precaución".

La última búsqueda de Arakawa fue la mañana del 12 de febrero para un proveedor de atención médica en Santa Fe.

Los investigadores también revisaron el historial de llamadas al teléfono de la casa de los Hackman junto con mensajes de voz y videos de seguridad de las tiendas que Arakawa había visitado el 11 de febrero.

Se espera que las autoridades también publiquen más grabaciones editadas de cámaras corporales de la policía desde el interior de la casa, a medida que intentan reconstruir lo que le sucedió a la pareja. El informe escrito describe cómo recorrieron las habitaciones de la casa sin encontrar nada fuera de lo común ni señales de entrada forzada.

Los materiales se estaban publicando como resultado de una orden judicial reciente según la cual toda representación de la pareja fallecida debe ser bloqueada. Una orden judicial anterior había prohibido difundir fotos, videos y documentos de la investigación.

El patrimonio de Hackman y los miembros de la familia habían buscado mantener los registros sellados para proteger el derecho constitucional de la familia a la privacidad.

Un informe obtenido del Departamento de Salud de Nuevo México mostró que una evaluación ambiental de la propiedad de Hackman encontró excrementos de roedores en varios edificios anexos, pero no dentro de las áreas habitables. Se encontró un roedor vivo, un roedor muerto y un nido de roedores en tres garajes separados.

Ubicada entre las colinas de piñón y enebro con vistas a Santa Fe, la casa de Hackman no es diferente a otras en el área y los ratones son comunes en el paisaje circundante.

Uno de los tres perros de la pareja también fue encontrado muerto en una jaula en un armario del baño cerca de Arakawa, mientras que otros dos perros fueron encontrados vivos. Un laboratorio veterinario estatal vinculó la muerte del perro a la deshidratación y el hambre.

Un abogado del patrimonio, Kurt Sommer, argumentó durante una audiencia el mes pasado que la pareja había hecho grandes esfuerzos para mantenerse fuera del ojo público durante sus vidas y que el derecho a controlar el uso de sus nombres e imágenes debería extenderse a su patrimonio en la muerte.

La representante del patrimonio, Julia Peters, también enfatizó la naturaleza posiblemente impactante de las fotografías y videos en la investigación y el potencial de su difusión por los medios.

The Associated Press, CBS News y CBS Studios intervinieron en el asunto, diciendo en documentos judiciales que no difundirían imágenes de los cuerpos de la pareja y que difuminarían las imágenes para ocultarlas de otros registros.