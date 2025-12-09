logo pulso
Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Camerino

GENE HACKMAN RECAUDA TRES MDD EN SUBASTAS

Por EFE

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
GENE HACKMAN RECAUDA TRES MDD EN SUBASTAS

Bonhams divulgó este lunes que recaudó unos tres millones de dólares en las subastas del patrimonio artístico personal del actor estadounidense Gene Hackman, fallecido este 2025, con diversas pinturas vendidas por cientos de miles de dólares.

Entre los 268 elementos a subasta que ofrecía Bonhams, en una venta presencial en Nueva York, destacó la obra ´Figure on the Jetty´ (1957), del pintor modernista estadounidense Milton Avery, que fue la pieza más cara con un precio final de 508.000 dólares. Como segunda espada de las pujas, la pintura ´Green´ (1986), del artista Richard Diebenkorn, se vendió por 419.000 dólares y no alcanzó el medio millón esperado, pero se convirtió en la segunda obra más cotizada. 

        Las subastas, celebradas entre noviembre y diciembre, incluyeron pinturas y también esculturas de su colección de arte privada. Hackman (1930-2025), ganador de dos premios Óscar, murió el pasado febrero en su domicilio de Santa Fe, Nuevo México.

