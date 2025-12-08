Explosión de pirotecnia lesiona a 3 peregrinos

Operadores de camiones de carga y cisternas o pipas, fueron sorprendidos por la explosión de la pirotecnia que les precedía en una peregrinación que se dirigía a la Basílica de Guadalupe. El estallido dejó un saldo de tres personas lesionadas.

Según el reporte del titular de la Unidad Municipal de Protección Civil, Alejandro Polanco Acosta, sus brigadas atendieron el llamado de auxilio de vecinos del bulevar Españita, en el cruce con la avenida Francisco Martínez de la Vega, por reporte de un estallido de cohetones que utilizaban para marcar el camino que se dirigía hacia la zona urbana y al templo católico, en hechos que se presentaron a las 16:30 horas de este domingo.

Precisaron que si bien había temores de lesiones graves, los tres heridos sufrieron heridas que puedan ser atendidas y se les trasladó por medios particulares a los hospitales, en tanto que el personal de Protección Civil atendió a la gente que sufrió crisis nerviosa.

Los transportistas acudían, como cada año, a una peregrinación a manera de celebración previa a la Virgen de Guadalupe, en la Basílica Menor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Entre los heridos hay un peregrino que sufrió quemaduras en los muslos, una persona que también trae lesiones en las manos y algunos a los que sólo les impactó en la ropa, donde les produjo quemaduras.

Las causas determinantes incluyen una mala manipulación de la pirotecnia, en un incidente que se suma a otro proceso de resguardo imprudente de los cohetones, aquella ocasión el 28 de septiembre en las fiestas patronales de la cabecera de Mexquitic de Carmona.

Protección Civil Municipal de la capital hizo un llamado a la ciudadanía a evitar la manipulación de pirotecnia, especialmente sobre vehículos o unidades en movimiento ya que pueden suscitarse hechos lamentables.