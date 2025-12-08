¡No me vencerán!

“No vencerán al pueblo de México

ni a su presidenta”.

Claudia Sheinbaum, 6.12.2025

La presidenta Sheinbaum quería demostrar que tiene más capacidad de convocatoria que unos chamacos de la Generación Z, que además no son jóvenes ni pueblo bueno. Utilizó así toda la fuerza del Estado para organizar un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México donde, desafiante, declaró: “Se ha demostrado que por más campañas sucias que paguen en redes, por más compra de bots, de alianzas de grupos de interés, por más consultores de comunicación que contraten para inventar mentiras, por más intentos de hacer cree al mundo que México no es un país libre y democrático, por más comentócratas que inventen historias, por más alianzas que quieran tejer con el conservadurismo nacional y extranjero, no vencerán al pueblo de México ni a su presidenta”.

Las condiciones de cada mitin fueron muy distintas. La marcha del 15 de noviembre no tuvo respaldo de dinero público, ni fue recibida en el Zócalo con la bandera nacional izada. Los accesos principales a la plaza fueron bloqueados para obligar a los manifestantes a entrar por un acceso estrecho y peligroso. Un grupo de encapuchados llegó al Zócalo antes que los manifestantes y realizó actos violentos que atemorizaron a muchos. Los granaderos que ya no existen salieron de detrás de las vallas y agredieron no a los violentos sino a manifestantes pacíficos. Según el gobierno de la Ciudad de México, solo 17 mil personas, viejos derechosos, no jóvenes, participaron. No entiendo por qué tanta preocupación.

La concentración del 6 de diciembre fue un mitin del grupo político en el poder y no una ceremonia oficial, pero aun así tuvo el respaldo del gobierno federal y de las administraciones locales morenistas. El ejército izó la bandera nacional desde temprano. No hubo vallas que impidieran el acceso al Zócalo ni que protegieran Palacio Nacional, tampoco bloques violentos de enmascarados. Los asistentes fueron movilizados en cientos de autobuses fletados por gobiernos estatales, alcaldías y sindicatos, los cuales se dividieron la plancha del Zócalo en secciones ordenadas. Dice el gobierno de la Ciudad de México que 600 mil participantes llenaron el Zócalo, todos jóvenes y espontáneos, pese a que, con sus 46,800 metros cuadrados, sin contar los callejones de circulación o la zona despejada para el podio y la protección de Palacio Nacional, la plaza tendría espacio solo para unos 187,200, a cuatro personas por metro cuadrado.

El discurso de la presidenta fue previsible, ya que repitió muchas de las afirmaciones que ofrece cotidianamente en las mañaneras. Declaró que “México avanza con dignidad, con justicia, con unidad y con la fuerza invencible de su pueblo”; que “México es ejemplo ante el mundo y seguimos haciendo historia”; que el modelo económico de la 4T funciona y que 13.5 millones han sido rescatados de la pobreza; que México es el segundo país menos desigual del continente; que México no es colonia ni protectorado de nadie.

Desde hace mucho tiempo, cuando han enfrentado problemas, los gobiernos mexicanos han utilizado el Zócalo como escenario de concentraciones para pronunciar discursos nacionalistas y triunfalistas. Lázaro Cárdenas lo hizo en 1938, por la expropiación petrolera, y José López Portillo el 3 de septiembre de 1982, por la estatización de los bancos y el control de cambios. López Obrador empezó a organizarlas incluso cuando no tenía problemas.

Así operan los gobiernos corporativistas; utilizan el poder del Estado para pretender que todo está bien, que quienes protestan por cualquier tema son corruptos o irracionales; que ellos siempre tienen la razón.

Estrategia

También Trump es triunfalista. Dice en su nueva estrategia de seguridad: “En los últimos nueve meses hemos rescatado a nuestra nación -y el mundo-del borde de la catástrofe y el desastre. Ningún gobierno en la historia ha logrado una recuperación tan dramática en tan poco tiempo”.

