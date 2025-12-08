Ladrones matan a ancianita al robar en su casa

MATEHUALA.- Una ancianita de 80 años de edad fue asesinada a martillazos por ladrones que entraron a robar a su casa, los cuales al verse descubiertos la atacaron para huir con rumbo desconocido.

Las autoridades han demostrado un total hermetismo al respecto y en un inicio se argumentaba que la mujer presuntamente la abuelita había perdido la vida al caer de su propia altura y que se había golpeado la cabeza.

Los hechos se presentaron en la colonia Luis Echeverría, en un domicilio particular, donde presuntamente se metieron los amantes de lo ajeno a robar, y al ver a una mujer de la tercera edad optaron por atacarla, y le dieron un martillazo en la cabeza dejándola tirada; al lugar acudieron las autoridades policiacas que en un principio manejaban que la señora había perdido la vida al caer de su propia altura.

No obstante, los familiares reportaron que, de acuerdo a las investigaciones, se les informó que la ancianita había fallecido al ser golpeada en la cabeza con un martillo, incluso manifestaron que la vivienda se encuentra cerrada para las diligencias legales y no pueden entrar, pero no les han dado a conocer los avances de las investigaciones.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los familiares piden que se haga justicia y creen saber quién fue el que asesinó a la señora, indicaron que no es justo que le hayan hecho eso a una mujer de ochenta años de edad, la cual no tenía objetos de valor en su casa.

Piden que se investiguen como sospechosos a unos individuos conocidos en la colonia Luis Echeverría, que los tienen identificados los vecinos como ladrones que se meten a las casas, y entre éstos podría estar el que le quitó la vida a la señora.