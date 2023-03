Genera polémica Ari Telch por despedida a Rebecca Jones

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 22 (EL UNIVERSAL).- Tras darse a conocer que Rebecca Jones falleció a los 65 años, personalidades del mundo artístico ofrecieron condolencias y recordaron los mejores momentos que compartieron con la actriz.

Entre los actores que decidieron recordar a la actriz estuvo Ari Telch, cuya publicación en Twitter generó polémica.

El actor escribió el texto "Difícil procesar tu partida. Querida amiga, actriz, cómplice. Te quiero siempre. Rebecca Jones", que acompañó con una fotografía en donde se le observa posando junto a Rebecca Jones mientras le da un sensual beso en la barbilla.

La imagen de la telenovela Imperio de Cristal que utilizó Ari Telch para recordar a Rebecca Jones le valió críticas y burlas. Los usuarios de redes sociales emitieron su opinión al respecto e indicaron que la imagen no era apropiada para ilustrar la despedida de la actriz.

"¿En qué momento pensaste que esa era la foto adecuada?, ¿Qué proceso mental te llevo a esa conclusión?, No hay filtros por lo visto, no hay control, no hay sentido de pertinencia. Qué desagradable", se lee en uno de los comentarios.

Mientras que una usuaria más agregó: "No tenías otra foto digamos... más acode con el respeto que la señora (y su familia) merecen en estos momentos? Por eso no hay que combinar whisky con antidepresivos".

Mientras que otros criticaron el pésimo gusto de elección de fotografía.

Los actores fueron protagonistas de la telenovela mexicana Imperio de Cristal, producida por Carlos Sotomayor en 1994.

En dicho melodrama el exesposo de Rebecca Jones, Alejandro Camacho participó con el papel antagónico.

También contó con las actuaciones de Kate del Castillo e Ignacio López Tarso.