George Clooney celebra 62 años de vida

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Aciertos y desaciertos. Así se resume la carrera de George Clooney, un actor que ha conocido las mieles del éxito y también lo amargo del fracaso y, ahora en su etapa de director, celebra su más reciente apuesta al dirigir "The Deparment".

Nacido en Kentucky, EU, el 6 de mayo de 1961, Clooney es un actor que ha ganado cuatro Globos de Oro, dos Óscar y un BAFTA y eso no es nada fácil, pero para ello tuvo que enfrentar duros fracasos como "Batman" del cual dijo sentirse muy arrepentido, a pesar de haber sido un éxito en taquilla.

Al actor estadounidense le gusta más hablar de sus aciertos que de sus errores y nadie lo culpa por ello. Durante su carrera se siente muy satisfecho, por ejemplo, de su trabajo en la franquicia de "Ocean's Eleven", cinta que recaudó 450 millones de dólares en taquilla y que posteriormente dio pie a las secuelas "Ocean's Twelve" (2004) y "Ocean's Thirteen" (2007).

La idea de esta cinta era reunir a la mayor cantidad de estrellas y así lo hizo, logró compaginar las agendas de Julia Roberts, Matt Damon, Brad Pitt, Andy García y en entregas posteriores a Catherine Zeta-Jones, Vincent Cassel, Bruce Willis, Al Pacino e incluso Oprah Winfrey.

En 2005 ganó un Oscar como Mejor actor de reparto por la cinta "Syriana", además de embolsarse otro como productor de "Argo", filme que ganó como Mejor Película.

Entre los proyectos más recordados de Clooney se encuentra su participación en el drama médico ER, donde personificó al pediatra Doug Ross durante las cinco primeras temporadas lo que le permitió situarse como uno de los actores más cotizados de ese momento además de conseguir cuatro Premios del Sindicato de Actores.

Pero George Clooney no se ha conformado con ser el rostro bonito de la pantalla, sino que desde el 2002 se ha dedicado a la dirección, producción además de ser guionista de algunos proyectos, de los más recientes fue "El bar de las grandes esperanzas" que tuvo como protagonistas a Ben Affleck, Tye Sheridan y Lily Rabe.

Con 62 años, que cumple este 6 de mayo, Clooney se diversifica, aprende de sus errores y sienta las bases para futuros proyectos que le dejen explorar, inventar y crear.