George Clooney revira a Trump
El actor George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su familia tras obtener la nacionalidad francesa: "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre".
El actor ha respondido de este modo a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.
En Noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term, y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.
El actor hace un juego de palabras con el eslogan ´Make America Great Again´ -´Hagamos América grande de nuevo´ en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Trump arremetió en la red de ultraderecha Truth Social contra Cloone y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".
Durante la promoción de ´Jay Kelly´, su nueva película, Clooney ha hablado abiertamente sobre Estados Unidos y sobre la cadena de televisión pública, la CBS, que estuvo en el centro de su segunda película como director ´Buenas noches y buena suerte´ (´Good Night, and Good Luck´).
"Bari Weiss -editora jefe del canal- está desmantelando CBS News ahora mismo. ¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país", dijo Clooney en una entrevista.
no te pierdas estas noticias
Laura Flores se dice lista para volver a enamorarse en 2026
El Universal
La actriz hizo un balance de 2025
Pink celebra el Año Nuevo 2026 desde un hospital
El Universal
La cantante Pink da la bienvenida al 2026 desde un hospital tras someterse a una cirugía en discos cervicales.
Arranca temporada de premios de cine 2026
El Universal
Las ceremonias y nominados más esperados del cine mundial se revelan en esta temporada llena de emoción y talento.