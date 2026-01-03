George Clooney revira a Trump

El actor George Clooney ha respondido al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que se burló de él y su familia tras obtener la nacionalidad francesa: "Tenemos que hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande. Empezaremos en noviembre".

El actor ha respondido de este modo a Trump en una declaración publicada en el medio Hollywood Reporter.

En Noviembre se celebran en Estados Unidos las elecciones mid-term, y el partido demócrata apunta como ganador según encuestas de YouGov o Big Data Poll citadas por el New York Times.

El actor hace un juego de palabras con el eslogan ´Make America Great Again´ -´Hagamos América grande de nuevo´ en español-, y que es el lema de Trump desde las elecciones de 2016 y el acrónimo de MAGA.

Trump arremetió en la red de ultraderecha Truth Social contra Cloone y su mujer con un largo mensaje, en el que se refirió a ambos como "dos de los peores pronosticadores políticos de todos los tiempos".

Durante la promoción de ´Jay Kelly´, su nueva película, Clooney ha hablado abiertamente sobre Estados Unidos y sobre la cadena de televisión pública, la CBS, que estuvo en el centro de su segunda película como director ´Buenas noches y buena suerte´ (´Good Night, and Good Luck´).

"Bari Weiss -editora jefe del canal- está desmantelando CBS News ahora mismo. ¿Me preocupan los estudios de cine? Claro. Es mi negocio, pero mi principal lealtad es hacia mi país", dijo Clooney en una entrevista.