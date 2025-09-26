logo pulso
Giovani Dos Santos vuelve a escena en redes sociales

El exjugador del América reaparece en Instagram mostrando su lado deportivo

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 02:28 p.m.
Giovani Dos Santos vuelve a escena en redes sociales

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Luego de que jugara su último partido como futbolista profesional, hace casi cuatro años, el exjugador del América, Giovani Dos Santos, hizo su reaparición en redes sociales, aunque no se le vio jugando futbol, sino un deporte diferente.

En Instagram, "Gio" sorprendió a más de uno por su estado físico, y por la disciplina que se le vio practicando en la publicación. Aunque no ha anunciado su retiro profesional como tal, dejó de jugar en 2021, desde entonces no ha sido contratado por algún club.

¿Qué hace actualmente Giovani Dos Santos?

En las imágenes que compartieron en Instagram, se puede apreciar a Giovani en unas canchas de pádel. Deporte que suele ser un pasatiempo para varios exdeportistas para mantenerse físicamente activos.

Estos foros las compartió una página de un club de pádel en la Ciudad de México (@mypadelmx). Por lo que se puede concluir, que pese a no contar con contrato de ningún equipo en el ámbito del futbol, se encontraría con vivienda en la capital del país.

