Springsteen pide destituir a Trump

Por El Universal

Septiembre 26, 2025 03:00 a.m.
Springsteen pide destituir a Trump

 El músico Bruce Springsteen pidió destituir al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, e incluso afirmó que el Congreso debería de mandarlo al “basurero de la historia”.En una entrevista para la revista “TIME” a propósito del 50 aniversario de su álbum “Born to run”, el legendario “Boss” volvió a criticar a Trump. Acusó al magnate de haber engañado a millones con sus mentiras, lo calificó como “la viva imagen de la Enmienda 25” (que aborda los procesos para declarar a un presidente incapaz de cumplir con sus deberes), reprochó la tibieza del Partido Demócrata y pidió una oposición más firme.

