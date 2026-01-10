Globos de Oro: ¿Dónde ver las películas que han ganado?

De las cerca de 200 películas ganadoras del Globo de Oro desde 1944 y hasta el año pasado, cerca de la mitad se encuentran disponibles en plataformas streaming.

Un estudio de EL UNIVERSAL +efectuado título por título y cruzando con información de las plataformas en México, arrojó que Disney + es la que más triunfadoras tiene en su catálogo (más de 30), mientras que Prime Video ofrece el mayor número de ellos en el rubro de renta o compra.

Youtube, subidas por usuarios, ofrece cintas de la primera mitad del siglo 20 en su idioma original y sin subtítulos disponibles. Y MGM+ y Universal + son las que menos opciones ofrecen, con una.

Se consideraron filmes ganadores en las categorías de Drama, Comedia o Musical, Animación y Extrajera, las cuales se fueron sumando o modificando en el transcurso de estas ocho décadas.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Aquellos títulos que aparecen con un asterisco significa que sólo pueden rentarse o adquirirse en la plataforma que los tiene.

DISNEY +

· "MASH" (1971)

· "Contacto en Francia" (1972)

· "Carros de fuego" (1982)

· "La bella y la bestia" (1992)

· "Mamá por siempre" (1994)

· "El rey león" (1995)

· "Evita" (1997)

· "Titanic" (1998)

· "Toy story 2" (2000)

· "Mouline rouge" (2002)

· "Cars" (2007)

· "Ratatoulle" (2008)

· "Wall-E" (2009)

· "Up" y "Avatar" (2010)

· "Toy story 3" (2011)

· "Brave" (2013)

· "Frozen" (2014)

· "El gran hotel Budapest" (2015)

· "Intensamente" y "El marciano" (2016)

· "Zootopia" (2017)

· "Tres anuncios a las afueras" y "Cars" (2018)

· "Spiderman un nuevo universo" y "Rapsodia bohemia" (2019)

· "Nomaland, "Borat" y "Soul" (2021)

· "Encanto" y "Amor sin barreras" (2022)

· "Pobres criaturas" (2024)

PRIME VIDEO

· "A place un the sun" (1952) *

· "On the waterfront" (1955)

· "American grafitti" (1974) *

· "Barrio chino" (1975) *

· "Kramer contra Kramer" (1980) *

· "Gente ordinaria" (1981) *

· "Hanna y sus hermanas" (1987)

· "Nacido el 4 de julio" (1990) *

· "Bugsy" (1993) *

· "El paciente inglés" (1997) *

· "El tigre y el dragón" (2001) *

· "Chicago" (2003) *

· "Perdidos en Tokio" (2004)

· "Cartas de Iwo Jima" (2007) *

· "Vicky Cristina Barcelona" (2009)

· "La la land" y "Luna llena" (2017)

· "Green book" (2019)

· "1917" (2020) *

NETFLIX

· "El Padrino" (1973)

· "Expreso de medianoche" (1979)

· "La jaula de las locas" (1980)

· "Perfume de mujer" (1993)

· "¿Qué pasó ayer" (2010)

· "La gran estafa" (2014)

· "El renacido" (2016)

· "ROMA" (2019)

· "Parásitos" y "Érase una vez en Hollywood" (2020)

· "Drive my car" y "El poder del perro" (2022)

· "Pinocho" (2023)

HBO MAX

· "Doctor Zhivago" (1966)

· "El exorcista" (1974)

· "La lista de Schlinder" (1994)

· "Mejor imposible" (1998)

· "Casi famosos" (2001)

· "El señor de los anillos: el retorno del rey" (2004)

· "Sweeney Tood" (2008)

· "La red social" (2011)

· "Argo" (2013)

· "Cómo entrenar a tu dragon 2" (2015)

· "Lady Bird" (2018)

· "El brutalista" (2025)

APPLE TV

· "Al este del Edén" (1956) *

· "La vuelta al mundo en 80 días" (1957) *

· "Oliver" (1969)

· "ET el extraterrestre" (1983)

· "Pelotón" (1987)

· "Shakespeare enamorado" (1999)

· "Los Fabelman" (2023)

PARAMOUNT +

· "Salvando al soldado Ryan" (1999)

· "Belleza americana" (2000)

· "Babel" (2007)

· "Emilia Perez" (2025)

YOUTUBE

· "La canción de Bernadette" (1944)

· "The last chance" (1947)

· "El ladrón de bicicletas" (1950)

· "El manto sagrado" (1954)

· "Veinticuatro ojos" (1955)

CLARO VIDEO

· "Espartaco" (1961) *

· "Gandhi" (1983) *

· MGM +

· "Argentina, 1985" (2023)

UNIVERSAL +

· "Rocky" (1977)

MUBI

· "Toosie" (1983)