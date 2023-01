Globos de Oro: Todo lo que sabemos de la ceremonia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 10 (EL UNIVERSAL).- La entrega número 80 de los premios Globo de Oro , que reconocen anualmente a lo mejor del cine y la televisión, regresa este año a sus costumbres habituales, pues tras una controversia que sucedió en 2021 después de que "Los Ángeles Times" señalara la falta de diversidad en la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA), donde para entonces no existía ningún miembro negro, además de algunos señalamientos de corrupción, la gala dejó de ser transmitida en televisión, se quedó sin alfombra roja, ni asistencia de famosos a la entrega de 2022.

Ahora, aunque vuelve, no será transmitida en Latinoamérica, después de que el canal de televisión de paga TNT no la puso en su programación, lo que sí se podrá ver es la alfombra roja en directo por donde se espera que desfilen luminarias como Jenna Ortega y Salma Hayek. Esto será a las 17:00 horas de México, a través del canal de E! Entertainment. A través de redes sociales y en entrevista con miembros de la HFPA sabemos varios detalles de la ceremonia que no podremos ver completa, estos son algunos de ellos:



Pruebas Covid

A pesar de que en otoño ya no era una exigencia las pruebas Covid-19, con la llegada del invierno, el repunte de contagios y la temporada de premios volvieron a exigir que los asistentes tengan una prueba. "Desde que empezó a abrirse la ciudad en 2021 empezaron con protocolos Covid muy severos porque si nosotros como prensa convivimos con los realizadores o actores y se enferman se para la producción, entonces Hollywood ha sido muy estricto con este tema", contó Mario Székely, miembro de la HFPA en entrevista.



Números musicales

Además de la participación de la pianista estadounidense Chloe Flower, también habrá un número musical sorpresa durante la ceremonia.



Comedia y diversidad

Los seguidores a nivel mundial de "Saturday Night Live" reconocerán a Jerrod Carmichael a quien vieron como conductor el año pasado y que ahora será anfitrión de la ceremonia. Por su labor en 2022 ganó dos nominaciones al Emmy, además aprovechó para hablar públicamente sobre su homosexualidad.

Siendo de afrodescendiente la organización también espera mostrar su compromiso con la diversidad a nivel de raza. "Va a ser una experiencia única verlo haciendo su comedia. Él es muy talentoso, una estrella en crecimiento, un chico realmente fuerte y diverso, así que va a traer un cambio muy representativo y refrescante como anfitrión", señaló James Lee, vocero de la HFPA en entrevista.



Representación mundial

Entre la lista de los asistentes confirmados hay nombres como el de Brad Pitt, Rihanna y Selena Gómez, pero además los presentadores, quienes entregarán los premios, forman una lista larga de diversidad de países. "Los Globos de Oro van a recordar a la audiencia que somos el premio que integra a más culturas, en reuniones se escucha húngaro, español de España, de Argentina, portugues, inglés britanico, de Alemania, francés y por supuesto el español mexicano, ahora que se han integrado votantes internacionales tenemos cuatro o cinco mexicanos más. Esta celebración 80 se trata sobre sumar voces y abrazarnos entre todos para decir lo que más nos gusta presentadores", resaltó Székely.



Esta es la lista completa de presentadores:

Ana de Armas

Ana Gasteyer

Billy Porter

Colman Domingo

Jamie Lee Curtis

Michaella Jaé Rodríguez

Natasha Lyonne

Nicole Byer Niecy

Nash-Betts

Quentin Tarantino

Tracy Morgan

Claire Danes

Cole Hauser

Glen Powell

Harvey Guillén

Henry Golding

Hillary Swank

Jay Ellis

Jenna Ortega

Jennifer Coolidge

Jennifer Hudson

Letitia Wright Mo

Brings Plenty

Regina Hall

Salma Hayek



Una fiesta única

A diferencia de otros años, al finalizar la ceremonia va a haber una sola fiesta donde se van a reunir los nominados con los ganadores.