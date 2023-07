Gloria Trevi aparece en "La Casa de los Famosos"

CIUDAD DE MÉXICO, julio 15 (EL UNIVERSAL).- La emoción se desbordó una vez más en "La Casa de los Famosos" cuando la cantante Gloria Trevi hizo una sorpresiva aparición este sábado 15 de junio. Su llegada generó una intensa conmoción entre los participantes, quienes no pudieron contener su entusiasmo y estallaron en gritos.

La intérprete de "Pelo Suelto" ingresó a las instalaciones del programa para compartir un momento con los competidores. Entre ellos, la influencer Wendy Guevara fue la primera en acercarse, mostrando una alegría desbordante al encontrarse con su admirada artista.

La situación dejó a Emilio Osorio sorprendido, quien exclamó: "No es cierto, no es cierto".

Entre risas, Gloria abrazó a las celebridades, mientras Guevara aún no podía creer lo que estaba viviendo.

"Soy la nueva habitante de la casa", soltó Trevi en tono jocoso, aunque los famosos presentes parecían incrédulos ante sus palabras

"Agradezco a todos por tenerme tan presente en este lugar tan especial", agregó la cantante, expresando su gratitud.

La emoción no se limitó solo a los participantes, ya que la "Jefa" del programa también se declaró fan de Gloria Trevi, dándole una cálida bienvenida y deseándole que disfrute su estancia en el programa.

Gloria Trevi llegó a La Casa de los Famosos ?#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/2ONfKmks3c — s (@madspinkis) July 15, 2023