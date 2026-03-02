GLORIA TREVI RECIBE A MARÍA RAQUENEL EN EL ESCENARIO

Tras ocho años del reencuentro entre Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, la promesa de que volverían a coincidir se ha cumplido. Este sábado -28 de febrero-, la cantante recibió a su excompañera arriba del escenario y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su "amiga".

La cantante regiomontana tenía una cita pactada con sus fans que residen en la ciudad de Los Ángeles; el "Live Celebration Tour" llegó al BMO Stadium, pero también a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo.

Cuando "la Trevi" hizo el anuncio de que se trataría de un show live streaming, sus fans jamás habrían advertido la sorpresa que tenía para ellos pues, como parte de su repertorio, interpretaría "En medio de la tempestad", el primer tema que lanzó luego de su estancia en prisión.