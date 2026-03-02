logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Fotogalería

¡BUEN AMBIENTE ENTRE AMIGOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

GLORIA TREVI RECIBE A MARÍA RAQUENEL EN EL ESCENARIO

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
GLORIA TREVI RECIBE A MARÍA RAQUENEL EN EL ESCENARIO

Tras ocho años del reencuentro entre Gloria Trevi y María Raquenel Portillo, la promesa de que volverían a coincidir se ha cumplido. Este sábado -28 de febrero-, la cantante recibió a su excompañera arriba del escenario y, al presentarla, además de elogiar su voz prodigiosa, se refirió a ella como su "amiga".

La cantante regiomontana tenía una cita pactada con sus fans que residen en la ciudad de Los Ángeles; el "Live Celebration Tour" llegó al BMO Stadium, pero también a miles de pantallas y teléfonos móviles, pues el espectáculo fue transmitido en vivo.

Cuando "la Trevi" hizo el anuncio de que se trataría de un show live streaming, sus fans jamás habrían advertido la sorpresa que tenía para ellos pues, como parte de su repertorio, interpretaría "En medio de la tempestad", el primer tema que lanzó luego de su estancia en prisión.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino
Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino

Concierto de Shakira comienza a llenar el Zócalo capitalino

SLP

El Universal

Autoridades implementan revisiones y ley seca en el Centro Histórico para garantizar orden.

Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios
Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios

Ricky Martin desata euforia con su regreso a los escenarios

SLP

El Universal

El cantante puertorriqueño incluirá en su setlist éxitos como

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales
Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

Concierto de Shakira en CDMX se transmitirá en redes oficiales

SLP

El Universal

Pantallas gigantes en puntos estratégicos facilitarán la movilidad y acceso al concierto en CDMX.

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes
Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

Alana Flores exhibe a Milica tras reto de boxeo en redes

SLP

El Universal

La pelea entre ambas no se concretó porque Milica no estaba lista, según aclaró Alana Flores en su respuesta pública.