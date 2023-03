Gloria Trevi sufre tremenda caída en el escenario

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 3 (EL UNIVERSAL).- Gloria Trevi, quien está en medio de la polémica debido a que usuarios pretenden cancelar su concierto en el Auditorio Nacional el próximo 19 de marzo, ahora provocó reacciones entre los internautas luego de que se hiciera viral un video en el que la famosa sufre una tremenda caída en pleno escenario.

Resulta que la semana pasada, la intérprete de "Con los ojos cerrados" tuvo una presentación en Michoacán.

Trevi estaba interpretando uno de sus temas, cuando de pronto se volteó para caminar por el escenario y su pierna le hizo una mala jugada, ya que se le falseó y cayó al suelo en donde posteriormente rodó.

A pesar de la notoria caída, la artista no perdió el estilo y con movimientos rockeros siguió su actuación, demostrando que sabe levantarse ante la "adversidad", pues fingió que era parte del show e hizo algunos otros movimientos que se combinaron con la coreografía.

Si bien algunos usuarios pudieron criticar a la famosa, en realidad aplaudieron su profesionalismo.

"Y teniendo 55 se levanta más rápido que yo. La amo", "Mi bb es más fuerte de lo q creen", "Demostrando que es una Diosa", "Toda una profesional mi glow", "siempre una REINA", fueron algunos de los comentarios.

Otros incluso se cuestionaron la reacción de sus coristas: "¿Cómo se aguantaron la risa las del coro?".

Días atrás, el nombre de la famosa se hizo tendencia en Twitter por una petición que se hizo en la plataforma change.org para que no se lleve a cabo el concierto que tiene agendado en Ciudad de México.Josefina Saldaña, una de las firmantes y generadoras de la petición, argumenta que la cantante se sigue burlando de sus víctimas, mujeres que fueron abusadas por Sergio Andrade, su exmánager."Las mujeres no podemos permitir que los artistas sigan aprovechándose de su fama para lastimarnos, es por ello que es inconcebible que Gloria Trevi siga libre e impune, no sólo eso, si no que siga dando conciertos pisoteando a sus víctimas, recordemos que está enfrentando nuevas acusaciones en Estados Unidos", se lee en la primera parte de dicha petición.En ella se muestran un viejo video en el que Trevi y Andrade están siendo entrevistados y supuestamente la cantante defiende a Sergio de los señalamientos del periodista que lo estaba cuestionando en aquel entonces.