González Iñárritu es señalado de homofóbico por actor español

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 22 (EL UNIVERSAL).- El reconocido director mexicano Alejandro González Iñárritu fue señalado de "homofóbico" por parte del actor español Rubén Ochandiano, luego de que este último participara en la cinta "Biutiful", que se estrenó en el 2010.

Fue a través de una entrevista en "La Script", un programa de cine y series trasmitido en formato podcast, donde Ochandiano recordó el "incómodo momento" que vivió con Iñárritu.

De acuerdo con su versión, el histrión aparentemente intentó despedirlo cuando se enteró que era homosexual.

En el pequeño clip de Instagram de la página oficial del programa, se escucha decir a Rubén: "Nosotros tuvimos una cosa fea, la verdad es que cuando se enteró de que me gustaban los chicos me quiso echar".

El español agregó que en aquel entonces eran otros tiempos, ya que las grabaciones comenzaron por el 2008.

Si bien la presentadora insistió en que no se trataba de un momento histórico como en los 50, este reiteró que era otra época.

Asimismo, Ochidiano explicó que aunque González Iñárritu fue el director más interesante con el que ha trabajado, le tiene aprecio, y volverá a trabajar con él: "Es un macho alfa mexicano".

Posteriormente recordó cómo fue la problemática "En 2008, yo hacía un policía en la peli y cuando se dio cuenta de que me gustaban los chicos hubo un par de días (en los que se especuló) me iban a echar".

Y externó que lo pasó muy mal en aquel entonces.

Por otra parte, contó que él lleva un arete en la oreja izquierda, por gusto, y en la película: el personaje también porta un pendiente que era relevante dentro de la historia, por lo que el director lo cuestionaba respecto a por qué llevaba el accesorio en dicha parte del cuerpo.

"Yo decía... porque sí, no sé, pero entré en una especie de paranoia de pensar que (el arete) tenía un mensaje (de que era gay) y entonces en la película llevo el pendiente pegado con pegamento en la oreja derecha. Pero superado esto, para mí fue un rodaje maravilloso", dijo.

Hasta este miércoles, González Iñárritu no ha negado o confirmado la historia del actor.

"Biutiful" trata de un hombre al que le detectan una enfermedad terminal que intenta resarcir los daños con su familia y su entorno.

Se trató de la primera película que realizó Alejandro Iñárritu sin el escritor Guillermo Arriaga, su compañero que en la trilogía "Amores perros", "21 gramos" y "Babel", los llevó a la antesala del Oscar.