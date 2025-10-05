logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Fotogalería

¡FELIZ EN SU CUMPLEAÑOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Gran final de "La Casa de los Famosos México 2025"

La tercera temporada llega a su punto culminante con la gran final del reality

Por El Universal

Octubre 05, 2025 03:10 p.m.
A
Gran final de La Casa de los Famosos México 2025

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El inicio de octubre con la sensación de que cada vez está más cerca el Día de Muertos/Halloween y el último tramo del año, y la gran final de la tercera temporada de "La casa de los famosos México" en su edición 2025 marcaron los memes de esta semana que termina.

Octubre llegó

Ya arrancó la primera semana de octubre y, entre la "spooky season" y la rapidez con la que el año está a un paso de terminar, decenas de usuarios en redes sociales recibieron con mucho humor, memes y carcajadas uno de los meses festivos favoritos de muchos.

El miércoles se sintió nuevamente la tensión en uno de los programas más populares de la televisión mexicana.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Los seis finalistas de "La casa de los famosos México" supieron el nombre del

participante que abandonaría el reality show: Alexis Ayala se fue y ahora quedan sólo Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito.

Rumbo a la gran final que se llevará a cabo hoy domingo, las reacciones y el humor de los internautas no tardaron en hacerse notar.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Gran final de La Casa de los Famosos México 2025
Gran final de La Casa de los Famosos México 2025

Gran final de "La Casa de los Famosos México 2025"

SLP

El Universal

La tercera temporada llega a su punto culminante con la gran final del reality

Mujer lanza cazuela con comida en Mazatlán; la apodan Lady hambreada
Mujer lanza cazuela con comida en Mazatlán; la apodan Lady hambreada

Mujer lanza cazuela con comida en Mazatlán; la apodan Lady hambreada

SLP

El Universal

Una mujer causa revuelo al lanzar una cazuela en un evento en Mazatlán, Sinaloa, tras negarle más comida. Conoce los detalles de este suceso viral.

MrBeast revela video programado hace 10 años
MrBeast revela video programado hace 10 años

MrBeast revela video programado hace 10 años

SLP

El Universal

Descubre cómo Jimmy Donaldson logró su objetivo de 10 millones de suscriptores en un video oculto

Alejandro Fernández convierte la nostalgia en homenaje a su padre en el Estadio GNP
Alejandro Fernández convierte la nostalgia en homenaje a su padre en el Estadio GNP

Alejandro Fernández convierte la nostalgia en homenaje a su padre en el Estadio GNP

SLP

El Universal

Ante más de 65 mil asistentes, El Potrillo recordó a su padre en una velada llena de mariachi, emoción y herencia familiar.