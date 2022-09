Grandes figuras del espectáculo se dan cita para homenajear a Pinal

Con una trayectoria de más de siete décadas dedicada al mundo del espectáculo, esta noche la primera actriz Silvia Pinal recibirá un homenaje en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México.

La ceremonia, que dio inicio la tarde de este lunes, no sólo ha reunido a una gran cantidad de fanáticos a las afueras del recinto, quienes se dieron cita para presenciar y demostrarle su cariño a la última Diva del cine mexicano; también varias figuras de la televisión acudieron para rendir honor, a quien honor merece.

Una de las primeras en llegar fue la actriz y cantante Lucía Méndez, quien se declaró gran fan de la matriarca de la dinastía Pinal, no sólo por su trabajo, también por su forma de ver la vida: "Su sentido del humor, como ve a la vida, es una sabia", dijo. Además, aseguró que algún día ella también quiere ser homenajeada y seguirá trabajando para ganarse ese honor: "Me voy a ganar un homenaje en este lugar", agregó.

Uno de sus grandes amigos, el periodista Pepillo Origel, también acudió al llamado y se dijo feliz porque una gran estrella como doña Silvia debe ser reconocida en un gran lugar: "Todos estamos muy contentos porque se lo merece, qué bueno que le abrieron las puertas de este lugar no a cualquiera se lo abren". También recordó algunos de los momentos más significativos que ha vivido al lado de la actriz, a quien le profesa un gran cariño: "He vivido unas cosas maravillosas, hemos viajado, además de que la quiero la admiro. Nunca me imaginé llegar a ser amigo de ella".

El coreógrafo Roberto Mitzuco se tomó unos minutos para explicar lo que le ha enseñado Pinal a lo largo de 62 años de amistad: "Siempre que tenía un obstáculo en su vida sabía lanzarse y luchar por eso. Una mexicana muy cabrona ella logra lo que quiere", expresó.

Por otro lado, la actriz Norma Nazareno celebró que este momento haya llegado cuando Silvia aún puede disfrutarlo, pues así debería reconocerse a las grandes estrellas: "Está plena sana, pasando una temporada maravillosa de salud es el momento perfecto para celebrarla".