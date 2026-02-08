logo pulso
Green Day no envía mensaje a Trump en el Super Bowl LX

Billie Joe Armstrong de Green Day insta a agentes de ICE a renunciar en concierto en San Francisco.

Por El Universal

Febrero 08, 2026 05:43 p.m.
Green Day no envía mensaje a Trump en el Super Bowl LX

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 8 (EL UNIVERSAL).- El grupo de rock Green Day comenzó el show del Super Bowl LX con la canción "Holiday" y enseguida, sin hacer ningún saludo o pronunciamiento, ejecutó una de sus canciones más exitosas "Boulevard of Broken Dreams", para continuar y rematar su participación, Billie Joe, Amstrong, Mike Drint y Tré Cool tocan "American Idiot", un himno por antonomasia contra el sistema capitalista.

"Don´t wanna be an American idiot", fue la frase con que Billie Joe Amstrong remató con la actuación del grupo, generando la ovación de los miles de asistentes al Levi´s Stadium y dando la bienvenida a las y los presentes al partido entre Seahawks y los Patriots, sin hacer ningún comentario adicional con respeto a su inconformidad frente a las políticas republicadas, impulsadas por Donald Trump.

Billie Joe Amstrong, líder de Green Day, se pronuncia en contra de los actos de ICE y exhorta a sus agentes a dejar su trabajo, recordándoles que, cuando la gestión de Donald Trump termine, y se regulen las políticas antimigratorias que ha impuesto, el republicano ni sus aliados los protegerán.

Green Day se presentó este viernes, 6 de febrero, en San Francisco y, durante su actuación, frente a miles de fanáticos, el cantante de la banda dio a conocer su opinión acerca del trabajo al que están encomendados los agentes de ICE.

"Esto es para todos los agentes de ICE allá afuera, en cualquier lugar en donde estén, renuncien a ese trabajo de mierd* que tienen porque, cuando esto acabe, porque todo acabará en algún punto, Kristi Noem, Stephen Miller, S.D. Vance y Donald Trump, los botarán a la basura como un mal hábito".

