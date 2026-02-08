Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

TANCANHUITZ. Un hombre que residía en Tamaletón Segunda Sección falleció en el Hospital General de Ciudad Valles, a donde ingresó luego de haber sufrido un accidente vial.

El infortunado llevó en vida el nombre de Emilio González, tenía 59 años de edad y era vecino de la comunidad antes mencionada.

Fuentes oficiales informaron que, a finales de enero del presente año, el quincuagenario viajaba como acompañante en una cuatrimoto por un camino cercano a Tamaletón.

Cuando accidentalmente se cayó, y al no llevar puesto casco de protección, sufrió probable fractura de cráneo y quedó inconsciente.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Enseguida fue trasladado al Hospital General, donde los médicos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, pero finalmente falleció.