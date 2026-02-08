logo pulso
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

El hombre de 59 años no logró sobrevivir a las lesiones sufridas en el accidente vial cerca de Tamaletón.

Por Huasteca Hoy

Febrero 08, 2026 03:51 p.m.
A
Fallece Hombre en Tancanhuitz tras caída de cuatrimoto

TANCANHUITZ. Un hombre que residía en Tamaletón Segunda Sección falleció en el Hospital General de Ciudad Valles, a donde ingresó luego de haber sufrido un accidente vial.

El infortunado llevó en vida el nombre de Emilio González, tenía 59 años de edad y era vecino de la comunidad antes mencionada.

Fuentes oficiales informaron que, a finales de enero del presente año, el quincuagenario viajaba como acompañante en una cuatrimoto por un camino cercano a Tamaletón.

Cuando accidentalmente se cayó, y al no llevar puesto casco de protección, sufrió probable fractura de cráneo y quedó inconsciente.




Enseguida fue trasladado al Hospital General, donde los médicos hicieron todo lo posible para mantenerlo con vida, pero finalmente falleció.

