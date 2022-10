Grupo Firme cancela conciertos por problemas de salud de Eduin Caz

A-AA+

A través de sus redes, el cantante y líder de Grupo Firme, Eduin Caz dio a conocer que algunos de los conciertos que tenían programados en México y Estados Unidos tendrán que ser cancelados por problemas de salud.

Sin dar más detalles al respecto, Caz explicó que tiene una de las rodillas lesionadas y por consejo médico no podrá presentarse en el escenario, además de que tiene que se encuentra en rehabilitación.

"Familia, pues resulta que cancelé las próximas fechas porque, literal, se me chingó la rodilla y tuve que someterme a un tratamiento y estoy en recuperación", escribió el cantante junto a un video de una de sus terapias.

En las imágenes se puede ver al famoso realizando algunos ejercicios con ayuda de su terapeuta y el evidente dolor que muestra en el rostro deja más que claro que no se encuentra bien, físicamente hablando.

Asimismo, pidió a sus fans comprensión en estos momentos y prometió que muy pronto retomará estos compromisos: "Los amo, no se enojen conmigo, pero después les repongo esa fecha", agregó.

Esta no es la primera vez que el intérprete de éxitos como "Ya supérame" se enfrenta a problemas de salud, hace algunas semanas fue internado de emergencia debido a la hernia hiatal que padece y que se complicó por su manera de beber.