Grupo Frontera se encamina a los Grammy con dos nominaciones tras haber sido nominados igualmente al Latin Grammy por partida doble.

En los Latin Grammy compitieron en la categoría de mejor canción regional mexicana por "Hecha pa´ mí" y por "Me jalo", la segunda interpretada con Fuerza Regida. Aunque no ganaron, estaban contentos porque habían perdido antes Los Tigres del Norte, a quienes consideran una leyenda.

Ahora están nuevamente nominados a dos gramófonos en una misma categoría, en esta ocasión en los Grammy que se entregarán el 1 de febrero. Compiten al premio de mejor álbum de música mexicana (incluyendo Tejano) por su EP con Fuerza Regida "Mala mía" y su EP en solitario "Y lo que viene".

Se trata de las primeras nominaciones del grupo que mezcla música mexicana, cumbia y pop a los Grammy, un excelente prospecto tomando en cuenta que debutaron en 2022.

"Es algo que jamás pensarías, que alguien que toca nuestro estilo de música estuviera nominado", dijo el vocalista e intérprete de bajo quinto de la agrupación Adelaido "Payo" Solís III sobre los Grammy.

Realizar un EP con Fuerza Regida como "Mala mía" fue una idea que propuso el guitarrista Beto Acosta tomando como referencia otras importantes colaboraciones como "Oasis" de Bad Bunny y J Balvin.

Otro de los enfoques de Grupo Frontera era permitirse hacer canciones de dolor.

"Normalmente, nosotros somos muy de que en nuestras canciones la letra es triste, pero la música es feliz y yo siento que en este álbum ("Lo que me falta por llorar") intentamos hacer un poco más las canciones, que son tristes, pues que se escuchan tristes también. La de ´Monterrey´ creo que es más claro ejemplo de eso", señaló Payo.