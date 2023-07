Guaynaa y Domelipa serán los presentadores de los Premios MTV MIAW 2023 en México

Dos superestrellas internacionales para los millennials, el cantante puertorriqueño Guaynaa y la creadora de contenido mexicana Domelipa, serán los encargados de guiar la gala de los Premios MIAW de 2023 el próximo 6 de agosto, un evento que, dijeron en entrevista con EFE, tiene un concepto distinto a todos los demás.

"Es muy inclusivo. Me encanta ver muchos colores, muchas modas, creatividad por todos lados, la conceptualización de la pantalla, la paleta de colores. Es algo que está adelantado, ya está en el futuro", dijo Guaynaa.

El cantante, popularizado por temas como "Rebota" (2020) o "Chicharrón" (2020), resaltó que en 2022 estuvo presente en la gala y, tanto a él como a su equipo les "encantaron" la organización, las dinámicas y el planteamiento de los premios MIAW (MTV Millenmial Awards), que nacieron en 2013 como una propuesta para reemplazar a los MTV Video Music Awards Latinoamérica.

En lugar de enfocarse solamente en referentes de la música, se centran en jóvenes emergentes, que serán premiados el próximo 6 de agosto en una gala retransmitida por MTV Latinoamérica y Pluto TV desde la Ciudad de México.

El cantante se interesó en presentar la gala después de que el año pasado la disfrutara mucho y, Domelipa, quien será su compañera, fue invitada a ser la anfitriona hace un año, pero lo rechazó por no sentirse preparada.

"Me llegó (la invitación) el año pasado, solo que no me sentía tan preparada, mentalmente estaba yo muy mal. Ahora quiero enseñar a una 'Dome' que nadie conoce", relató la joven "influencer" mexicana, con casi 70 millones de seguidores en TikTok.

Ahora, ella está preparada y quiere que la fecha sea un recuerdo para muchos, que no se olviden los espectadores de que en 2023 ella y Guaynaa fueron los presentadores.

Además, ambos se conocen, ya que Domelipa es amiga de la esposa de Guaynaa, Lele Pons, e incluso fue a su boda.

Los dos artistas gozan de un gran cariño por parte público, por lo que eso les da, dijeron, gran seguridad para presentar el evento, en el que los personajes con más nominaciones son Peso Pluma, Feid, Bad Bunny, Karol G, Rosalía, Kenia Os, Rauw Alejandro y Danna Paola.

También están nominados otros personajes como Chingu Amiga, Jezzini, Tammy Parra, Wendy Guevara o Andrés Johnson.