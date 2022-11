Guillermo del Toro, cansado de "los Chaparro" y "los Derbez"

A-AA+

Con la noticia de que la AMACC suspendió la entrega de los Premios Ariel en 2023 por crisis financiera, Guillermo del Toro se ha pronunciado al respecto, mostrando su inconformidad ante esta decisión, pues el cineasta mexicano aseguró que este tipo de eventos mantiene vivos los proyectos promesas dentro de nuestro cine, motivo por el que también manifestó su hartazgo ante el cine comercial que denominó que era realizado por "los Chaparro" y "los Derbez".

En recientes días, el nombre de Guillermo del Toro ha cobrado relevancia no sólo por su opinión frente a la decisión de la Academia de Cine Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) de no realizar la edición de los Premios Ariel el próximo año, debido a falta de presupuesto para llevarla a cabo, sino por el estreno de "Pinocchio", la cinta animada del director mexicano que, desde hace 15 años, buscaba realizar.

El estreno de "Pinocchio", además, ha cobrado un sentido de política cultural, debido a que por un incumplimiento de Cinemex, relacionado con fallas en la distribución y proyección de funciones de la cinta en sus salas de cine, del Toro emprendió la búsqueda de espacios independientes para presentar su película de forma gratuita, como ya lo hace en la Cineteca FICG, ubicada en Zapopan, Jalisco, región de donde es originario el creador mexicano.

Aunado a las dificultades a las que se ha enfrentado el director para que la película sea proyectada en su propio país, también se ofreció para cubrir el financiamiento de las estatuillas mexicanas para que los Ariel se lleven a cabo, ya que para del Toro su desarrollo es esencial para impulsar "las voces nuevas y fuertes en el cine mexicano".

En este marco, el director de "La forma del agua" no sólo expuso la emergencia de continuar con festivales y premiaciones cinematográficas en nuestro país, sino que señaló la monopolización en el cine mexicano por producciones de tipo comercial, las cuales carecen de retórica, como es el caso de cintas que denominó que eran realizadas por "los Chaparro" y "los Derbez", por lo que aprovechó para mencionar algunas creadoras y creadores nacionales que, a su consideración, deben ser tomados en cuenta:

"Para todos los que ´Botean´ sobre la Academia y esas cosas: Ya chole con lo de los Chaparro y los Derbez y esas retóricas vacías. Vean lo que hace Tatiana Hueso, Alejandra Márquez Abella, Lila Avilés, Fernanda Valadez, etc. Digo, para que se les note menos la plantilla".

La postura del cineasta mexicano ha sido aplaudida por unos y criticada por otros, pues hay quienes defienden las apuestas comerciales, mismas personas que le sugirieron que si va a ayudar a la gestión de los Premios Ariel se concentre en ello.

Hasta el momento, ninguno de los mencionados alusivamente, es decir, Omar Chaparro y Eugenio Derbez, se han pronunciado al respecto.