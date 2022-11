Guillermo del Toro y las curiosidades de su mente brillante

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 17 (EL UNIVERSAL).- Hoy jueves, en el Palacio de Minería, la UNAM otorgará el grado honoris causa al realizador tapatío Guillermo del Toro.

l cineasta no ha confirmado que estará, pues ha estado promocionando en EU a "Pinocho", su más reciente cinta, que llegará a salas mexicanas el próximo jueves y, a Netflix, en diciembre.

Por ahora dejamos 10 datos del realizador de "El laberinto del fauno" y "La forma del agua", poco conocidos.

1.- Debido a su gusto por los monstruos y lo freak, su abuela intentó exorcizarlo en dos ocasiones. No tuvo éxito, dice Del Toro.

2.- Amante de la lucha libre, el realizador llegó a ponerse su propio calzón en la cabeza e imaginar que era El Santo. Su gusto por el pancracio lo llevó a colocar a un gladiador en la serie "The strain" y entre sus planes está realizar un largometraje con un luchador.

3.- Del Toro ha mencionado que "Mimic" (1997) es el peor de sus filmes, sobre todo por la constante interferencia de los productores. En esta historia, el esfuerzo de una entomóloga por crear un insecto capaz de acabar con las cucarachas se revierte cuando estas criaturas amenazan con destruir a la humanidad.

4.- La secuencia donde agarran a una persona con cadena al cuello para lastimarla en "El laberinto del fauno", está basada en una experiencia propia del tapatío, durante una pelea de su juventud.

5.- Tras la acusación de plagio de "La forma del agua", que terminó aclarándose en su favor, Del Toro ya no recibe trabajos o imágenes que sus fans antes le daban. Es una recomendación de los abogados, explica.

6- Escuchar fantasmas en viejos hoteles y ver un ovni en carretera, es algo de lo paranormal que ha experimentado durante su vida. Acepta que en una ocasión, en un recinto europeo, sintió tanto miedo que se tapó la cabeza, se colocó audífonos y se puso a ver una serie, esperando que nada malo pasara.

7.- Cuando era pequeño leía varios libros de medicina, se aprendía los términos y síntomas, relacionándolos con lo que sentía. Así que en más de una ocasión desesperó a su madre porque llegaba a asegurarle que tenía tal o cual padecimiento, lo cual no era cierto.

8.- Cada que tiene un respiro en su cargada agenda, se pone delantal y gorro, toma su plumero y él mismo limpia los miles de objetos que tiene en su colección personal de monstruos, a la que nadie tiene acceso. Dice que son de sus bienes más preciados. "Yo limpio, yo enmarco, yo sacudo, lavo y trapeo, porque la última vez que alguien me quiso ayudar, rompió dos monos (risas), ¡cada domingo me toca!, ¡descanso sacando el bote de la basura!", revela de buen humor.

9.- Sabe que la gente puede odiarlo cuando de trabajar se trata, debido a su perfeccionismo. Ha comentado que durante "El laberinto del fauno" tuvo unos roces con Eugenio Caballero, diseñador de producción, a la postre ganador del Oscar por esa labor. Ahora son grandes amigos y se apoyan mutuamente.

10.- Cree que en etapa electoral, cuando se vota, realmente se elige entre alguien que romperá el corazón a la gente al día siguiente o en dos semanas. "Yo le temo a los políticos de traje bonito y coche del año, porque los monstruos en la vida real usan traje de diseñador y cochecito reluciente", ha dicho.