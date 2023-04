Harry Styles y Emily Ratajkowski estarían saliendo desde hace 2 meses

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 4 (EL UNIVERSAL).- La actriz Emily Ratajkowski fue captada a los besos con Harry Styles hace unas semanas. Sin embargo, parece que la modelo pudo haber dado pistas de su "relación" durante un podcast que salió a la luz el mes pasado.

Al parecer, las celebridades han estado conviviendo más tiempo del que se ha dejado ver.

Resulta que la también empresaria apareció en un podcast, publicado el 9 de marzo, dos semanas antes de que fuera vista con el cantante, en el que habló de un "gran hombre" con el que estaba saliendo.

"Empecé a salir con alguien que creo que me gusta, así que eso es diferente", expresó en "Going Mental With Eileen Kelly", lo que levantó las especulaciones de que Styles sería el hombre en cuestión.

La celebridad también detalló que poco antes de su nuevo amorío estaba viendo a alguien y se cansó rápidamente de la misteriosa persona: "La forma en que caminaba era como, ugh", expresó.

Emily declaró que está buscando una pareja independiente porque se encuentra en una etapa plena.

"Espero salir con alguien que tenga más de su propia vida y prevenga los problemas que tenía antes", comentó, aparentemente, en referencia a su exesposo Sebastian Bear-McClard.

Cabe mencionar que hasta el momento ninguno de los dos famosos ha aclarado si mantienen una relación seria o se trata de algo pasajero.

La modelo y el exintegrante de One Direction incendiaron las redes sociales cuando se difundió un video en el que se estaban besando frente a un automóvil a las afueras de un restaurante en Tokio.

Fue "Daily mail" quien consiguió las imágenes exclusivas de la cita en donde se les observaba protegerse de la lluvia con un paraguas rojo, una escena muy de película.

Styles se encontraba en dicha ciudad debido a que tenía agendado un concierto que formaba parte de su "Love on tour".

La actitud de los tortolitos sorprendió tanto a la prensa como a los que presenciaron el momento debido a que parecieron no preocuparse por su alrededor, por lo que el sitio de noticias inglés sugirió que era una clara demostración de que la relación entre el intérprete y su ex Olivia Wilde, estaba más que terminada. Recordemos que con Wilde mantuvo un idilio por dos años.

Una fuente dijo a "Page Six" que la voz de "As it was" se sentía "muy atraído" por la modelo, sin embargo, otro testigo comentó a "Us Weekly" que Ratajkowski no pretendía formalizar la situación.

"Ella solo está tratando de vivir su mejor vida de soltera y divertirse", dijo.