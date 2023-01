Hasta 30 mil pesos por ver a Andrea Bocelli en concierto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 28 (EL UNIVERSAL).- Cada vez están más cerca la serie de conciertos que el artista italiano Andrea Bocelli realizará en distintas ciudades de México como parte del Tour "Believe World , y si bien la noticia emocionó a sus seguidores, algunos de ellos quedaron decepcionados luego de que se percataran del costo de los boletos para disfrutar del espectáculo del tenor.

Meses atrás, se dio a conocer que Bocelli estaría preparando un show más allá de lo musical, ya que los asistentes podrán acceder a experiencias gastronómicas, previo a la presentación, además de una degustación de vino de la marca del artista por un costo extra.

Incluso se presentará la soprano María Aleida, los bailarines Paul Barris y Britanny O’Connor y la violinista Caroline Campbell .

Algunos medios de circulación nacional reportaron que traer a Bocelli costaría 35 millones de pesos debido a la costosa producción del evento, por lo que se prometía una velada espectacular.



Usuarios se quejan de boletos para Andrea Bocelli

El tenor se presentará en Ciudad de México en Campo Marte el próximo 19 de febrero, en Monterrey el 21 de febrero (Parque Fundidora) y en Guadalajara el 24 de febrero en Las Cañadas Country Club.

Aunque la venta de los boletos arrancó desde diciembre para los tarjetahabientes de BBVA y público general: mediante la plataforma funticket.mx, los internautas recientemente publicaron capturas en Twitter en donde se perciben entradas de 24 mil 427 en Tenor VIP y 30 mil 529 para Tenor VIP platino, lo que calificaron como inaccesible.

"No alcancé boletos para RBD, pero bueno veré para Andrea Bocelli, igual no creo que estén tan caros...", escribió con humor el usuario @Megacinemag.

"Yo sé que es el gran maestro Andrea Bocelli pero una es asalareada ¿por qué son asi?", escribió otra internauta.



"Voy a ver cuánto cuestan los boletos de Andrea Bocelli… No creo que estén tan caros como los de RBD… ¿qué?", fue otro de los comentarios.

"O sea que también cantamos o que, ¿Tenor?", se leyó. Asimismo, hubo quien comentó que ese era el precio por escuchar a un artista de su talla al contrario de la música comercial.

Cabe mencionar que durante la preventa había costos desde los 2 mil hasta los 25 mil.