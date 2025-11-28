HBO Max Latinoamérica lanza troleo a Netflix con 'It: Welcome to Derry'

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 28 (EL UNIVERSAL).- "It: Welcome to Derry", producida por HBO, es una de sus apuestas más grandes e interesantes, mientras que Netflix presenta la última temporada de una de sus proyectos más importantes: "Stranger Things".

Estas dos series se volvieron tema de conversación, cuando la cuenta oficial de HBO Max Latinoamérica lanzó una indirecta divertida a la serie de Netflix.

A través de X e Instagram, Hbo Max Latinoamérica lanzó un divertido y picante post, donde resalta algunas habilidades que posee Pennywise sobre el villano de la otra serie, Vecna.

En la publicación se resaltan habilidades como: traumatizar a los adultos, saber bailar, no ser derrotado por canciones y un hermoso cabello rojo, hasta el momento Netflix México no ha realizado alguna respuesta o comentario.

La publicación rápidamente se volvió tendencia, en X generó más 180 mil visualizaciones, mientras que en Instagram reunió poco más de 2 mil likes y casi 2 mil 700 compartidos.

Uno de los comentarios más destacados en la publicación de Instagram es de Skytv_mx, que agregó "se están peleando". Algunas reacciones más que se pueden leer son: "Tranquilo tío HBO, nadie supera a Pennywise", "también canta" y "las plataformas peleándose jajaja".