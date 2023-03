Heidy Infante exige a fiscalía detención de su agresor

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 14 (EL UNIVERSAL).- Los abogados de la cantante Heidy Infante, acompañados de la joven, acudieron a la Fiscalía Catalina para exigir que, de manera urgente, las autoridades de investigación busquen, localicen y detengan a Yian López Semanat, el cubano que fue captado en un video agrediendo sexual y físicamente a la mujer mientras ella cantaba, de momento se sabe que la dependencia investigadora ya emitió la llamada "Ficha Roja" para el agresor de origen cubano para que así no escape del país.

En este sentido, según la indagatoria realizada, se sabe que el también cantante cubano no ha abandonado el país y aunque ya fue buscado en el domicilio en el que vive y en otros dos lugares donde se sabe podrían pernoctar, no ha podido ser localizado, sin embargo, y para ejercer presión, pues, el agresor está plenamente identificado, Heidy Infante y sus abogados acudieron al búnker de la Fiscalía Local a exigir celeridad en este caso, al tiempo que denunciaron el hecho.

"Nunca había visto una agresión de esta manera, no es la gente del público, la gente del público llega a querer tocarte porque te admira, esto que hizo este sujeto es consciente porque él mismo lo dijo", dijo la joven cantante previo a ingresar a las instalaciones de la Fiscalía capitalina, también apuntó que aún siente "coraje" al saber que su agresor fue liberado por policías locales.

Para acelerar el proceso, la cantante y sus abogados aportaron datos de prueba necesarios y con ello fortalecer la carpeta de investigación, para dar el siguiente paso ante la autoridad judicial, ahí mismo el abogado Justo Rivera, sostuvo que las pruebas aportadas en video y testimoniales en contra del agresor de Heidy, son contundentes y es casi un hecho de que el inculpado irá a prisión por el delito de abuso sexual.

"Creo que las pruebas son contundentes, todos lo pudimos observar, su defensa está argumentando cosas completamente fuera del punto jurídico. Sin embargo, nos vamos a preocupar por desahogar todos los actos de investigación correspondientes que el día de hoy generamos para poder tener acreditada la conducta y poder obtener la orden de aprehensión", puntualizó.

Será en los próximos días cuando el juez de control tenga todos los datos necesarios para librar el mandamiento y que a su vez permita llevarlo a prisión y presentarlo en audiencia judicial, por su parte, Heidy Infante sostuvo que las amenazas en su contra no cesan y advirtió que enfrentará lo que venga por delante y agradeció el apoyo recibido de las personas y de las instituciones.

"A las mujeres que me han apoyado les agradezco mucho y a las que me han hecho ese análisis de red social de que yo soy la culpable, ojalá nunca les pase, cuando les pase aquí estoy para poder ayudarlas y sigan los pasos que correspondan".

"Tengo seguridad de que me ha prestado Seguridad Pública para estar en mi hogar... doy gracias a dios de que no sea un feminicidio más reportado en este momento, doy gracias a Dios de estar aquí y yo confío en la justicia de México", puntualizó la víctima.

Agreden sexualmente a Heidy Infante, mientras cantaba en la col. Escuadrón 201, en @Alc_Iztapalapa.

