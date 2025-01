Herencia de Silvia Pinal a su asistente provoca enojo

El ambiente entre los integrantes de la familia Pinal se puso tenso en la lectura del testamento de Silvia Pinal, la cual se adelantó debido a que Michelle Salas no vive en México, pues se tenía previsto que se leyera a mediados de enero.

Aunque la familia de la gran diva, fallecida el 28 de noviembre, no dio ninguna declaración sobre lo que revela el testamento, en el el programa "De primera mano" dieron detalles sobre dos momentos tensos que ocurrieron, así como la repartición de algunas cosas y propiedades de la actriz de la Época de Oro del cine mexicano.

La lectura del testamento se hizo en la casa de María Elena Galindo, albacea de Silvia Pinal, quien heredó sus bienes a sus tres hijos, Sylvia Pasquel, Alejandra Guzmán y Luis Enrique Guzmán, a sus cuatro nietas: Stephanie Salas, Schersa Guzmán, Giordana Guzmán y Frida Sofía, así como a sus dos bisnietas, Michelle Salas y Camila Valero; la otra heredera es Efigenia, quien fuera su asistente durante 35 años.

- ¿Qué le heredó Silvia Pinal a Efigenia?

A Efigenia Ramos, Silvia Pinal le habría heredado el 5% de ciertas obras de arte, algo muy presente en la vida de la diva, sin embargo tanto Alejandra como Sylvia no estarían de acuerdo con ello, por lo que se armó una discusión porque además, las hermanas no quieren indemnizar a Efigenia.

Ramos, quien aún tiene acceso a la casa del Pedregal donde vivía Silvia Pinal, está preparando todo para entregarlo con sus hijos de la actriz; los bienes de la propiedad están notariados desde hace tiempo, idea que sugirió " Efi", como la llaman de cariño.

Otro momento tenso durante la lectura del testamento de Silvia Pinal fue el enojo de Michelle Salas con Luis Enrique Guzmán, pues aseguran que la bisnieta de la actriz le gritó a Luis Enrique que se había robado las joyas de la Pinal, un polémico episodio que presuntamente ocurrió cuando él aún era pareja de Mayela Laguna.

Del robo de joyas se estaría culpando también a Giordana Guzmán, hija de Luis Enrique, quien ante los señalamientos de Michelle se quedó en absoluto silencio.

- ¿Qué es lo que dejó Silvia Pinal?

De acuerdo a "De primera mano", Silvia Pinal dejó: un edificio, un departamento en Acapulco, un lugar de estacionamiento y un fideicomiso que se repartirá más adelante en nueve partes iguales; Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán está incluida en el testamento.