Hermana de Enrique Iglesias, atrapada en Catar

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 4 (EL UNIVERSAL).- Sus vidas se han detenido en Doha, Catar.

, hermanastra de

, y su esposo, el tenista retirado, junto a sus tres hijos pequeños: Miguel, Mateo y Martín, esperan poder regresar a España en medio de la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán.La familia, que se estableció hace 10 años en el país árabe y suelea su tierra natal por motivos laborales, esta vez ha tenido que aplazar algunos compromisos debido al cierre del espacio aéreo, que también ha afectado a numerosos turistas y residentes españoles.Las regiones colindantes con los enfrentamientos, como, Irak y Catar, han paralizado parcial o totalmente los vuelos previstos,de reanudación.En este contexto, Boyer, quien se encuentra en la recta final de su, compartió un mensaje de agradecimiento en sus redes sociales a quienes se han preocupado por su familia. En su cuenta de Instagram expresó su deseo de "que esto termine pronto" y aseguró que "estamos bien".Su esposo también agradeció la protección y diplomacia del líder qatarí: "No tenemos miedo porque sabemos quién nos va a proteger", escribió en referencia aAl Thani.Desde lasse ha pedido a los ciudadanos en zonas cercanas al conflicto que tomen las medidas de seguridad necesarias, dada la complejidad de la situación.Boyer tenía previsto regresar a España estepara asistir al photocall de Rabat, donde ejerce como embajadora, con motivo de la reinauguración de, su "flagship boutique" en Barcelona.Hasta el momento,no se ha pronunciado públicamente sobre la situación de su hermanastra., cuñada de, actualizó a la prensa española sobre el estado de la familia: "Ellos están tranquilos y bien; somos nosotros los que estamos más nerviosos y", señaló.Comentó que los niños no están asistiendo a la escuela y deben, siguiendo las indicaciones de seguridad del país.Sobre los planes de regreso, Verdasco confirmó: "No han podido venir; Ana iba a venir ahora, luego mis sobrinos y mi hermano, pero lo han tenido que cancelar. Hasta que no se abra el, se tienen que quedar allí".Afortunadamente, mantienen constante comunicación con la familia en España, llamando hasta tres o cuatro veces al día para asegurarse del bienestar de los niños y buscarRespecto a cómo están tomando los menores la situación, Verdasco indicó que al principio pensaban que los ruidos eran fuegos artificiales. Sólo Miguel, de seis años y el mayor, empieza a comprender un poco más lo que ocurre.