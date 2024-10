Hermana de Gala Montes retira a su hija de la escuela tras amenazas por "La Casa de los Famosos"

La participación de Gala Montes en el reality "La casa de los famosos México" no solo transformó su vida personal, sino que también tuvo repercusiones en su familia, en particular en su hermana Krista Montes, conocida en las redes sociales como "La Beba".

La creadora de contenido de 30 años ha enfrentado duras críticas tras decidir retirar a su hija Alabama, de 9 años, de la escuela. Al respecto, confesó que su elección estuvo marcada por las controversias que surgieron dentro del show de telerrealidad. "Juzgaron mucho este tema de que mi hija no va a la escuela. Mi hija era una 'niña normal'. Yo era una 'persona normal', pero ya no lo somos", añadió.

En un video compartido en TikTok, "La Beba" Montes reveló que llegó a recibir múltiples amenazas y culpó a los fanáticos del comediante regiomontano Adrián Marcelo, con quien Gala tuvo varios enfrentamientos, por el impacto que esto tuvo en su vida. "Yo recibía amenazas horribles en las que me decían que me querían matar, y que el día que me encontraran en la calle, harían muchas cosas muy feas", comentó, enfatizando que no se trataba de un solo mensaje, sino de numerosos avisos que la alarmaron.

Profundizando en sus sentimientos, "La Beba" compartió que experimentó un gran miedo por la posibilidad de que algo pudiera sucederle a su pequeña, especialmente si se divulgaba el nombre del colegio al que asistía. "Hay gente muy enferma en este mundo", dijo.

Esta experiencia fue el motivo principal detrás de su decisión, aunque también explicó que su nuevo trabajo como mánager de su hermana la mantendrá fuera de casa por más tiempo. "Obviamente, ahorita viendo las fechas y todo, vamos a viajar mucho", indicó sobre los planes de Gala.

Desafortunadamente, "La Beba" no cuenta con el apoyo de su pareja, ya que es madre soltera, y dejó claro que no tiene un acercamiento con Alabama. "No me gusta y a mi hija no le gusta quedarse con nadie que no conozca. Hay ciertas personas con las que mi hija accede a quedarse y yo acepto que se quede a que la cuiden", mencionó.

Además, "La Beba" se defendió de los comentarios de los "haters", afirmando que no podrán reprocharle el cuidado de su hija, ya que la menor siempre la acompaña. "Solo pocas veces la he encargado, pero ha sido por temas de trabajo", concluyó.