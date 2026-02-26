Hijo adoptivo de Angelina Jolie cambia apellido y omite Pitt

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La relación entre el actor Brad Pitt y algunos de sus hijos vuelve a dar de qué hablar. Esta vez, Maddox, el mayor, decidió desvincularse de su apellido paterno en los créditos de una nueva película protagonizada por su madre Angelina Jolie.

Maddox Jolie deja apellido Pitt en nueva película

De acuerdo con reportes de medios internacionales, durante el debut de "Couture" en Francia, el miércoles 25 de febrero, el joven de 24 años, quien se desempeñó como asistente de dirección, fue acreditado únicamente como Maddox Jolie.

Cabe mencionar que no es el único integrante de la familia que ha optado por apartarse del apellido Pitt.

En 2023, Zahara omitió ese apellido durante su ceremonia de incorporación a Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated en Spelman College, en Atlanta, y se presentó como Zahara Marley Jolie. Por su parte, Shiloh, hija biológica de la expareja, dejó de utilizar el apellido de su padre en el programa "The Outsiders" y para 2024 logró retirarlo de manera legal.

Cambios de apellido y repercusiones familiares

La insistencia de la joven bailarina con el tema habría afectado profundamente al actor de 62 años. Según una fuente citada por People en aquel entonces, "(Pitt) Está consciente y molesto porque Shiloh dejó de usar su apellido. Nunca sintió tanta alegría como cuando nació. Siempre quiso una hija".

Vivienne también se sumó a la tendencia familiar al aparecer únicamente como Jolie en una revista para aficionados al teatro.

Angelina Jolie comparte seis hijos con Pitt: Pax, de 22 años; Zahara, de 21; Shiloh, de 19; y los gemelos Vivienne y Knox, de 17.

La situación también sería compleja para el protagonista de "Fight Club", quien, según los reportes, ha intentado en varias ocasiones reconectar con sus hijos.

Proceso legal y custodia tras separación

Angelina Jolie solicitó el divorcio en 2016 y pidió la custodia total de los seis niños tras un presunto incidente violento ocurrido en un avión privado. Los abogados de la actriz argumentaron que Brad supuestamente "estranguló a uno de los niños y golpeó a otro en la cara durante un enfrentamiento en un jet privado".

Aunque se realizaron investigaciones, ella decidió no presentar cargos en 2022. El extenso proceso legal entre ambos concluyó finalmente en diciembre de 2024, luego de que en 2019 fueran declarados legalmente solteros.