Hijo de Galilea Montijo pregunta por comentarios en redes

CIUDAD DE MÉXICO, abril 7 (EL UNIVERSAL).-

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a pesar de que, el joven de 13 años frecuenta a la conductora, ya sea que ella viaje a verlo o que él visite la Ciudad de México, eso sí, desde que era muy pequeño le explicó lo que significaba ser una mamá famosa., el hijo que Galilea tuvo con suen 2012 es un apasionado por el futbol y busca integrarse a las fuerzas básicas delY aunque en un principioy dice su madre que no le gustaba la fama, últimamente pasa todo lo contrario, le gusta y ya hasta, contó orgullosa la conductora de "Hoy".Montijo, compartió que desde queera muy niño ella le tuvo queser famosa, pues cuando él aprendió a leer le preguntó por qué lacosas feas en redes, por lo que además de explicarle la razón, tuvo que"Desde chico sabe también, por eso, porque me decía 'mamá, ¿por qué te dicen cosas feas?', cuando él comenzó a leer, pues yo cerré los comentarios y también sabe que hay gente a la que no le caes bien y eso es bueno,, del show", admitió.Montijo le inculcó a su hijo que lo verdaderamente importante son lasque te quiere, de tu, tus"Sabe que lo importante es de la gente que te quiere, de la gente que te conoce, siempre te tienes que quedar con los comentarios de tu, de tus amigos más cercanos".La conductora de 52 años espera que cuando llegue el momento, su hijo no se tome las cosas de manera personal, pues dice,así es y hay quecon ello.Montijo dio de qué hablar hace unos días por elque se hizo en el rostro, el cual generóque la hicieron reír; detalló afuera de Televisa, y en compañía de su novio, el modelo español Isaac Moreno, que sólo se trató de un, pues el bótox no le favorece.