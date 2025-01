Leo Dan: Su música y amistades en la industria musical

"Cuando un amigo se va, se queda un lugar vacío, que no se puede llenar ni con la llegada de otro amigo...", reza la primera estrofa de la popular canción "Cuando un amigo se va", autoría del también cantautor argentino Alberto Cortez (1969) Desafortunadamente, la mañana de este miércoles primero de enero de 2025, nos despertamos con la triste noticia de la muerte, a los 82 años de edad, del famoso cantante Leopoldo Dante Tévez, mejor conocido como el gran Leo Dan, quien alcanzó la fama a nivel mundial por ser uno de los máximos exponentes de la música romántica en español, a partir de las décadas de los años 60´s y 70´s, a quien tuve el honor de entrevistar y lograr cultivar una cercana y entrañable amistad.

Cómo no recordar aquellas inolvidables canciones, tales como "Mary es mi Amor", "Te he prometido", "Esa Pared" y "Toquen Mariachis, Canten", entre otras muchísimas más, éxitos musicales que lo hicieron acreedor a innumerables premios y reconocimientos a nivel internacional, Discos de Oro, Platino y hasta el codiciado trofeo Grammy, como un justo reconocimiento al mejor compositor de música romántica en español.

Leo Dan fue un hombre de una enorme calidad humana, totalmente simpático y sencillo en su trato, rompiendo por completo con los equívocos estereotipos que se tenían de los argentinos, a quienes se les consideraba como arrogantes y presumidos. Fue gracias al programa de televisión "Siempre en Domingo", de Raúl Velasco, como Leo Dan se da a conocer en nuestro país, no obstante que, en la radio, ya sonaba fuertemente un par de canciones de su autoría "Mary es mi Amor" y "Te he Prometido", rápidamente, gracias a la televisión, Leo Dan comenzaba a saborear las mieles del éxito.

Déjeme contarle que corría la tarde/noche del sábado 3 de marzo de 1973, teniendo como marco la bellísima y colonial Casa de los Once Patios, en Pátzcuaro, Michoacán, en donde, quien esto escribe, llevaba a cabo todos los sábados, unas veladas/conciertos románticos, totalmente gratuitos, apoyado por el entonces Subdirector Federal de Turismo en Pátzcuaro, un muy destacado pintor y escultor michoacano Francisco Rodríguez Oñate, a quien pude convencer para que me apoyara en la realización de esos eventos artísticos/culturales, en beneficio de la población en general.

Ese día, teníamos programada la presentación -concierto- de José Alfonso Ontiveros Carrillo, mejor conocido en al ámbito musical como -Guadalupe Trigo-, el prestigiado autor de la melodía "Mi Ciudad", que se ha convertido en algo así, como Himno de la Ciudad de México. A bordo de un histórico "vochito", color negro, nos dirigimos hasta las instalaciones de la Posada de Don Vasco, entonces, el mejor hotel que había en mi natal Pátzcuaro, para trasladar a Guadalupe Trigo, hasta la Casa de los Once Patios y pudiera ofrecer su concierto. Justamente, en ese momento, se estaba registrando como nuevo huésped de la tradicional Posada de Don Vasco, nada más ni nada menos que Leo Dan, quien había viajado hasta Pátzcuaro, junto con el equipo de producción del exitoso programa de Televisa "Siempre en Domingo", con la finalidad de poder grabar un videoclip de la canción "Toquen Mariachis Canten", en el bellísimo mirador natural "El Estribo Grande".

Sin pérdida de tiempo y ante la sorpresa del mismo Guadalupe Trigo, le expresé a Leo Dan que Guadalupe Trigo lo invitaba para que nos acompañara al concierto que ofrecería minutos más tarde en la Casa de los Once Patios.

Reflejando un rostro de total incredulidad, Guadalupe Trigo me expresaba que no había tenido la oportunidad de conocer personalmente a Leo Dan, pero que, con muchísimo gusto, sería su invitado de honor en el concierto en la Casa de los Once Patios. La gente ahí reunida... A lo "Mero Macho", ni por enterada de quien era la estrella sorpresa invitada, aparte de quien ya había dado inicio a su concierto. Haciendo una pausa, Guadalupe Trigo le da la bienvenida a su "invitado especial", el gran Leo Dan, quien, en un acto de cortesía, decide entonar a dúo, la célebre canción "Mi Ciudad", así como "Te he Prometido".

De esa manera, es como nacía una muy entrañable amistad entre estos dos gigantes de las canciones románticas de la época: Leo Dan y Guadalupe Trigo.

A los 16 años de edad, eran mis inicios de reportero para el periódico "La Voz de Michoacán". En aquella muy breve entrevista que me había hecho el honor de conceder, Leo Dan me contaba que a los once años de edad fue cuando empezó a componer sus exitosas canciones, porque era mucho muy romántico, que su primera canción "Mary es mi Amor", se la había compuesto a su primera novia, allá, en su natal Villa Atamisqui, una muy humilde comunidad ubicada al norte de Argentina. Nadie creía en él, es así, que, al cumplir los 20 años de edad, es como decide marcharse hasta la ciudad capital, Buenos Aires, llevando solamente consigo su inseparable guitarra y una libreta en donde había escrito todas sus canciones.

Con absoluta franqueza, me narraba que, sin darse por vencido, cantaba en restaurantes, en bares y hasta en las calles, para poder ganar algo de dinero para comer y subsistir.

Sin lugar a dudas, esa enorme sencillez y humildad que siempre le caracterizó, fue como se supo ganarse el cariño, la admiración y el respeto de millones de seguidores que tenía en el mundo de habla hispana. Pero lo más sorprendente, es que, a la distancia de casi poco más de 60 años, sean los jovencitos "veinteañeros", quienes escuchan sus canciones en las diversas plataformas digitales.

Posteriormente, en octubre de 1978, el colega y gran amigo Oscar Diaz, quien era el jefe de la Sección de Espectáculos de "El Heraldo de México", me invita para que aceptara ser jurado en la audición de participantes en el prestigiado certamen "La Voz de El Heraldo", llevándome la muy grata sorpresa de volver a reencontrarme con el gran Leo Dan, quien también formaba parte de dicho jurado calificador. Por ese entonces, gracias a esta bendita profesión del periodismo, había logrado establecer una muy buena amistad con un destacadísimo compositor e intérprete, nacido en Aguascalientes, José María Napoleón. Pero como en ese tiempo todavía no existían los celulares, se me ocurrió poner en práctica la misma estrategia que me había funcionado a la perfección en mi natal Pátzcuaro, para lograr el acercamiento entre Leo Dan y Guadalupe Trigo, pero, ahora, le pedí permiso al gran e inolvidable Oscar Diaz, que me facilitara un teléfono y me doy a la tarea de comunicarme con Napoleón, le digo que Leo Dan lo quería conocer, que lo esperábamos en el auditorio de "El Heraldo de México".

Acto seguido, le comunico a Oscar Diaz, que "aguantara" un poquito el inicio de la audición de los participantes a "La Voz de El Heraldo", porque no tardaría en llegar hasta el lugar, nada más ni nada menos que el gran Napoleón, quien estaba brillando con toda intensidad en su éxito "Vive".

Oscar Diaz se puso feliz, total, los participantes a dicho certamen no daban crédito tener como jurados a dos gigantes de la canción: Leo Dan y Napoleón. Al término del evento, el gran Napoleón nos invitó a una suculenta cena en su departamento que estaba ubicado a un costado de Televisa San Ángel, en donde sellan una muy estrecha amistad entre ambos gigantes Leo Dan y Napoleón. Acompañados por las cuerdas de una guitarra, a los ahí presentes, nos deleitaron con sus canciones... ¡Uff, qué recuerdos de un reportero!!

Después de muchos años de lograr éxito tras éxito con sus canciones, es hasta 2019, cuando Leo Dan se presenta, por primera vez, en el majestuoso escenario del Auditorio Nacional, siendo acompañado por el Maestro Armando Manzanero y teniendo de invitado especial al gran Napoleón.

Las canciones del talentoso Leo Dan, jamás dejarán de escucharse, pues en todas las plataformas digitales de "streaming", hasta el día de hoy, sus éxitos suman poco más de 64 millones de seguidores en todo el mundo.

Que en Paz Descanse el gran y talentoso Leo Dan...

"...Cuando un Amigo se va, se queda un espacio vacío, que no se puede llenar ni con la llegada de otro amigo..."