Homenaje a María Félix en Cineteca Nacional
La Cineteca Nacional de México celebra la vida y obra de la icónica actriz María Félix con una muestra imperdible.
CIUDAD DE MÉXICO, enero 14 (EL UNIVERSAL).- La Cineteca Nacional de México rendirá homenaje a la actriz María Félix con la retrospectiva titulada "Una diosa para una diosa. La Doña", que incluye la proyección de 24 filmes emblemáticos de su carrera, así como una exposición fotográfica que celebra su legado artístico y personal.
Hablar de María Félix (1914-2002) es mencionar a un ícono que trascendió el cine para convertirse en un símbolo cultural. Su figura rebasó la pantalla y construyó un personaje que, hasta hoy, sigue marcando el imaginario colectivo mexicano.
Su personalidad indomable, su belleza imponente y la fuerza con la que habitó cada uno de sus personajes la consolidaron como una de las mujeres más emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano. Dentro y fuera del set, María Félix desafió convenciones y rompió estereotipos, se convirtió en una figura que sigue generando conversación.
Con más de un centenar de películas en su filmografía, "La Doña" dio vida a personajes como Beatriz Peñafiel y Doña Bárbara, mujeres que cuestionaron la subordinación femenina y definieron el arquetipo de la femme fatale mexicana, dejando una huella profunda en la historia del cine y la cultura del país
¿Cuándo y dónde se exhibirán las películas de María Félix?
El homenaje se llevará a cabo en la Cineteca Nacional de México, ubicada en Av. México Coyoacán 389, colonia Xoco, alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México.
La retrospectiva se realizará del 17 de enero al 8 de febrero, periodo en el que el público podrá disfrutar de las siguientes proyecciones:
El peñón de las ánimas (Miguel Zacarías, México, 1942) – 16 de enero
Doña Bárbara (Fernando de Fuentes, México, 1943) – 17 de enero
La mujer sin alma (Fernando de Fuentes, México, 1944) – 18 de enero
La monja alférez (Emilio Gómez Muriel, México, 1944) – 19 de enero
Amok (Antonio Momplet, México, 1944) – 20 de enero
Vértigo (Antonio Momplet, México, 1946) – 21 de enero
Enamorada (Emilio Fernández, México, 1946) – 22 de enero
La mujer de todos (Julio Bracho, México, 1946) – 23 de enero
La diosa arrodillada (Roberto Gavaldón, México, 1947) – 24 de enero
Río Escondido (Emilio Fernández, México, 1948) – 25 de enero
Que Dios me perdone (Tito Davison, México, 1948) – 26 de enero
Maclovia (Emilio Fernández, México, 1948) – 27 de enero
Doña Diabla (Tito Davison, México, 1950) – 28 de enero
La corona negra (Luis Saslavsky, España, 1951) – 29 de enero
El rapto (Emilio Fernández, México, 1953) – 30 de enero
?Camelia (Roberto Gavaldón, México, 1954) – 31 de enero
Los héroes están cansados (Yves Ciampi, Francia, 1955) – 1 de febrero
Tizoc (Ismael Rodríguez, México, 1957) – 2 de febrero
Flor de mayo (Roberto Gavaldón, México, 1959) – 3 de febrero
La cucaracha (Ismael Rodríguez, México, 1959) – 4 de febrero
Los ambiciosos (Luis Buñuel, México, 1959) – 5 de febrero
La bandida (Roberto Rodríguez, México, 1963) – 6 de febrero
Amor y sexo (Luis Alcoriza, México, 1963) – 7 de febrero
La Generala (Juan Ibáñez, México, 1970) – 8 de febrero
Como parte de las actividades complementarias, se impartirán dos conferencias dedicadas a la vida y legado de María Félix, programadas para los sábados 24 y 31 de enero, a las 13:00 horas, en la Sala 4 de la Cineteca Nacional.
