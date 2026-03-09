´Hoppers´ lidera taquilla mundial

Redacción Internacional, 9 mar (EFE).- 'Hoppers' de Pixar lidera la taquilla este fin de semana con una recaudación de 88 millones de dólares en todo el mundo, mientras que 'The Bride!', la reinterpretación del mito de Frankenstein de Maggie Gyllenhaal, debuta muy por debajo de las expectativas con 13,5 millones.



Las cifras, según datos de la web Box Office Mojo, posicionan al nuevo filme de Pixar como uno de los mejores estrenos para un filme animado desde 'Coco' (2017), según señala The Hollywood Reporter.



Dirigida por Daniel Chong, 'Hoppers' cuenta la historia de una joven de 19 años que se infiltra en el mundo animal utilizando el cuerpo de un castor para proteger su hábitat. La cinta ha recibido buenas críticas en Rotten Tomatoes con un 94% en y una calificación A en CinemaScore.



En contraste, el filme 'The Bride!', protagonizada por Jessie Buckley y Christian Bale, se queda muy lejos de las previsiones iniciales. La película recaudó 7,2 millones en Norteamérica -Estados Unidos y Canadá- y unos 6,3 millones en el resto del mundo. En total, 13,5 millones de recaudación en todo el mundo.



La cinta, una versión revisada del clásico relato de la novia de Frankenstein y que contó con un presupuesto aproximado de 80 millones de dólares, recibió críticas mixtas y una tibia respuesta del público.



'Scream 7' se mantiene por segunda semana en los primeros puestos de la taquilla, esta semana se sitúa en segunda posición, suma 17,3 millones de dólares en Norteamérica y acumula 149 millones de dólares de recaudación en todo el mundo.



'GOAT' y 'Wuthering Heights' cierran la lista con una recaudación de 6,6 millones de dólares y 3,8 millones de dólares en Norteamérica, con una recaudación a nivel global de 146,3 y 213,66 millones de dólares en todo el mundo, respectivamente.EFE