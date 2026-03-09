logo pulso
Aclaran caso de tamalero inconsciente en Carranza

Autoridades municipales descartan agresión en caso de vendedor de tamales en avenida Carranza

Por Redacción

Marzo 09, 2026 10:35 a.m.
A
Aclaran caso de tamalero inconsciente en Carranza

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital informó que el hombre localizado inconsciente la mañana de este lunes sobre la avenida Venustiano Carranza no fue víctima de agresión ni requería atención médica.

De acuerdo con la corporación, oficiales de Policía Vial acudieron como primeros respondientes tras recibir un reporte ciudadano que alertaba sobre la presencia de un hombre tirado en la vía pública.

Al llegar al sitio, los agentes brindaron auxilio y se entrevistaron con la persona, quien se encontraba dormida debido al consumo de bebidas alcohólicas, según el reporte oficial.

Los policías verificaron sus signos vitales y confirmaron que no presentaba lesiones, por lo que no fue necesario solicitar atención médica.

Tras la revisión, el hombre se retiró del lugar por sus propios medios, llevándose su carrito de venta de tamales.

