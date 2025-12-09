logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Fotogalería

Sorpresas y desaires en los Globos de Oro: Sydney Sweeney y Julia Roberts excluidas

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

HUMBE ANUNCIA GIRA POR EEUU

Por EFE

Diciembre 09, 2025 03:00 a.m.
A
HUMBE ANUNCIA GIRA POR EEUU

El cantante y compositor mexicano Humbe anunció este lunes su primera gran gira internacional, en la que visitará 23 ciudades estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles, después de sacar esta semana su tercer disco como artista, ´Dueño del cielo´, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista.

Humberto Rodríguez Terrazas (Monterrey, 2000), más conocido como Humbe, conversa con EFE sobre su nuevo álbum, ´Dueño del cielo´ (2025), que el próximo año llevará a 28 ciudades mexicanas y, por primera vez, a los Estados Unidos: "Todavía no puedo creer que cantaré en Nueva York, me parece de película".

Este nuevo disco reúne un total de 22 canciones y es el cierre de la trilogía conceptual que empezó con ´Esencia´ (2023) y ´Armagedón´ (2024).  El álbum cuenta con canciones como ´Fantasmas´, que Humbe lanzó hace dos años, y que acumula más de 500 millones de escuchas. 

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Disputa legal por la venta de la casa de Andrés García en Acapulco
Disputa legal por la venta de la casa de Andrés García en Acapulco

Disputa legal por la venta de la casa de Andrés García en Acapulco

SLP

El Universal

Margarita Portillo explica la situación de la propiedad heredada de Andrés García en Acapulco

Lista Completa de Nominados para los Premios Globo de Oro 2026
Lista Completa de Nominados para los Premios Globo de Oro 2026

Lista Completa de Nominados para los Premios Globo de Oro 2026

SLP

AP

Conoce a los actores y películas que compiten en los Premios Globo de Oro 2026

Nominados a los Globos de Oro 2023: One Battle After Another lidera con 9 nominaciones
Nominados a los Globos de Oro 2023: One Battle After Another lidera con 9 nominaciones

Nominados a los Globos de Oro 2023: 'One Battle After Another' lidera con 9 nominaciones

SLP

AP

Ryan Coogler comparte su visión sobre 'Sinners' tras las nominaciones a los Globos de Oro.

Impactante capítulo final de IT: Origen humano de Pennywise y tragedia
Impactante capítulo final de IT: Origen humano de Pennywise y tragedia

Impactante capítulo final de IT: Origen humano de Pennywise y tragedia

SLP

El Universal

Descubre el origen humano de Pennywise y la tragedia del Black Spot