HUMBE ANUNCIA GIRA POR EEUU
El cantante y compositor mexicano Humbe anunció este lunes su primera gran gira internacional, en la que visitará 23 ciudades estadounidenses como Nueva York o Los Ángeles, después de sacar esta semana su tercer disco como artista, ´Dueño del cielo´, álbum en el que explora atardeceres y se reinventa como artista.
Humberto Rodríguez Terrazas (Monterrey, 2000), más conocido como Humbe, conversa con EFE sobre su nuevo álbum, ´Dueño del cielo´ (2025), que el próximo año llevará a 28 ciudades mexicanas y, por primera vez, a los Estados Unidos: "Todavía no puedo creer que cantaré en Nueva York, me parece de película".
Este nuevo disco reúne un total de 22 canciones y es el cierre de la trilogía conceptual que empezó con ´Esencia´ (2023) y ´Armagedón´ (2024). El álbum cuenta con canciones como ´Fantasmas´, que Humbe lanzó hace dos años, y que acumula más de 500 millones de escuchas.
