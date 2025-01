Hussam Núñez se sincera sobre Romina Marcos y Laura Salazar

Hussan Núñez, exnovio de Romina Marcos, se sincera y reconoce la sorpresa que se llevó al enterarse de que su ex ahora sostiene una relación homosexual, sin embargo, le envía sus mejores deseos, pues cuando decidieron separarse quedaron en buenos términos.

La relación entre Romina y su nueva pareja la doctora Laura Salazar, se ha convertido en una de las que más interés causa en las redes sociales, pues las jóvenes han demostrado el gran amor que se profesan, sin miedo a los tabúes y prejuicios.

En el caso de la hija de Niurka, como ella misma ha revelado, experimenta, por primera vez, una relación con una mujer, lo que no significó una sorpresa para sus familiares y personas allegadas que, desde hacía un tiempo, sospechaban que la joven sentía una preferencia por su mismo sexo.

El que sí se mostró sorprendido fue su exnovio, el actor Hussam Núñez, que al enterarse de la noticia no pudo evitar ocultar su impresión, pues con Romina construyó una relación de tres años.

"La verdad es que me sorprendió, como mucha gente, como a todos", dijo.

Núñez también contó cómo fue que se enteró de la noticia, gracias a terceras personas, pues confió que, desde hace un tiempo, Romi y él ya no se siguen en las redes sociales.

"Me voy enterando recientemente, no tengo contacto con ella y en redes tampoco es como que nos seguimos, entonces no es como que me enteré, pero bueno, el tema ya ha sido de mucho boom, entonces, indudablemente, me llegó el rumor y me enteré".

El actor se mostró dichoso por su expareja, a quien le desea que disfrute de esta nueva etapa y, sobre todo, encuentre paz y tranquilidad a lado de Salazar.

"Le deseo mucha felicidad, mucha estabilidad y que le vaya muy bien en su relación", expresó.

También consideró que, de encontrarse de casualidad con Marcos, lo más probable es que se saluden con afecto y respeto, pues a pesar de que hace años perdieron todo tipo de contacto, su separación fue en buenos términos, por lo que no tendría por qué haber un sentimiento aversivo de parte de uno u otro.

"Terminamos bien, hace ya un par de años, la relación terminó bien, tiene años que no hablamos, yo creo que si un día nos topamos, el saludo será cordial, amable y maduro, sobre todo".