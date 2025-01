Historia de Pancho: Rescate Animal y Jubilación

Por medio de redes sociales, la fundación dedicada al rescate animal Seres Libres A.C. dio a conocer la historia de "Pancho", un caballo carretonero de más de 26 años, cuyos dueños son una pareja de la tercera edad.

Con estragos visibles al acumular tantos años de servicio, el animal es el medio de trabajo para que la pareja pueda mantenerse actualmente, por este motivo la fundación solicitó la ayuda de Ricardo Salinas Pliego para jubilar a "Pancho".

"Ayúdennos a etiquetar en los comentarios a @RicardoBSalinas para que le llegue esta historia y ver si le gustaría donar un motocarro o moto de su marca para poder jubilar a Pancho", escribieron en X, asegurando que sus dueños están dispuestos a intercambiarlo por un vehículo de motor para ya no usar animales.

Rápidamente los más de 25 mil seguidores de Seres Libres A.C. en la plataforma, comenzaron a etiquetar al fundador de Grupo Salinas para llamar su atención, logrando su cometido unas horas después.

A lo que el empresario atendió el llamado con una contundente respuesta, pues le solicitó pruebas a la fundación para verificar la historia de "Pancho": "Vamos a verificar la autenticidad de la historia, a checar en qué se invierten los fondos que se recibirían y luego con mucho gusto".

Aunado a ello, el también dueño de TV Azteca agregó que en el pasado tuvo malas experiencias al querer ayudar a la gente: "primero habría que ver qué tan cierto es, luego me salen con que los fondos que reciben los apuestan así como llegan a sus cuentas, los meten a CALIENTE SPORTS, y a mí no me gusta que me vean la cara", mencionó.