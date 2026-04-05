´IMAGINE DRAGONS´ , SALTA A LOS VIDEOJUEGOS

´Imagine Dragons´, una de las bandas de rock más reconocidas del panorama internacional, no solo tiene talento en el escenario ya que dos de sus miembros, el vocalista principal Dan Reynolds y su hermano y manager de la banda, Mac Reynolds, se lanzan al mundo de los videojuegos con ´Last Flag´, un ´atrapa la bandera´ multijugador.

Ambos hermanos decidieron montar en 2020 la desarrolladora independiente de videojuegos ´Night Street Games´, y ahora ve la luz su primer título, un extravagante juego multijugador online de acción en tercera persona en el que compiten dos equipos por encontrar y atrapar la bandera del rival.

´Last Flag´ (14 de abril, Steam y Epic, con demo de prueba ya disponible), tiene una estética de dibujos animados muy colorida, su ritmo es vertiginoso y está inspirado en los años 70, en concreto en los concursos de televisión estadounidenses.