IMPACTA EN LA MET GALA

La Met Gala de Nueva York recaudó este año un récord de 42

millones de dólares, pero las joyas de las invitadas a la ostentosa fiesta benéfica sumaron más, comenzando por el collar de diamantes que lució Beyoncé. La cantante causó furor con su vestido de esqueleto plateado, pero aún más cuando se supo que el collar de diamantes que lucía era parte de la colección ´El jardín de Kalahari´ de Chopard, valorado en 50 mdd, según desveló el medio Page Six.