In-D: Abulón y la otra realidad

"La mente que se abre a una idea nueva

jamás recobrará su tamaño original".

Albert Einstein.

Decía el escritor Philip K. Dick que la ciencia ficción es una "desfiguración conceptual". Es la generación de una idea nueva de raíz o una nueva variación sobre otra idea anterior que ha de estimular el intelecto abriendo la mente a la posibilidad de algo que, hasta entonces, no había imaginado. En este sentido podemos asegurar, en primer lugar, que para hacer ciencia ficción hace falta odiar esta realidad para así sentir el impulso de crear una nueva. En segundo lugar, queda claro que se puede hacer ciencia ficción no solo desde la literatura y el cine, sino desde un escenario con el rock and roll como canal de comunicación.

Es así como podemos comprender la compleja figura de Abulón, vocalista de la legendaria banda "Víctimas del Dr. Cerebro". Se trata de un personaje único, atípico (en el buen sentido de la palabra) que difícilmente puede ser encasillado en un molde convencional. El músico, nacido en Ciudad Nezahualcóyotl, se autoproclama como un detractor de la realidad. "Para ser sincero detesto mucho la realidad, desde muy chavo trataba de escapar de ella, por eso me la pasaba todo el tiempo pensando en ciencia ficción" comenta el frontman a los micrófonos de Pulso.

Abulón es uno de esos personajes que resulta complicado analizar desde un sólo ángulo. Actualmente está concentrado en múltiples proyectos, entre ellos el lanzamiento de un cómic, una película de ciencia ficción (escrita desde que tenía siete años), además de los compromisos musicales con su proyecto alterno "Los Abominables" y "Víctimas del Dr. Cerebro".

"El género de la ciencia ficción es el más difícil y más caro en nuestro país. En México no hay ciencia ficción. Nos han hecho pensar y sentir que vivimos en una realidad tercermundista y jodida... que no podemos imaginar que este país sea una potencia en tecnología, desarrollo o innovaciones en cosas que puedan usarse en el futuro", asegura Abulón al hablar acerca del largometraje en el que se encuentra trabajando.

La interdisciplinariedad juega un papel importante en el proceso creativo de Abulón. Su experiencia y conocimiento de cine, fotografía, música y literatura se conjugan para dar como resultado una masa artística que desemboca en infinidad de proyectos. La teatralidad es parte importante de la construcción del personaje que hoy vemos sobre el escenario. "La creación de mi personaje como frontman de las Víctimas fue por casualidad. En nuestra primera presentación había un gorro de cosaco ruso y maquillaje. Me disfracé y salí como loco, me llené de cerveza, brinqué grité y funcionó. Eso fue un detonador para que la gente se la pasara chido", recuerda Abulón al preguntarle sobre el origen de su personaje sobre el escenario.

Actualmente Abulón se prepara para entrar al estudio con Las Víctimas para grabar un nuevo álbum que tendrá colaboraciones con otros artistas de peso en el rock nacional y comienza a aterrizar el lanzamiento de su cómic y largometraje.

La presencia de figuras como la de Abulón dentro de la escena del rock mexicano le da una riqueza incalculable. La escena independiente, hoy más que nunca, atraviesa una crisis de iconos y referentes de gran peso. Somos afortunados de contar con la aportación visual y musical de personajes como Abulón que, aunque el mundo se caiga a pedazos, tienen el valor de sentarse a crear arte.

Instagram: @abulonoficial

Spotify: Abulón

Abulón recomienda: VVV, Doña Macabra, Pris y Las Vampiras, Mother Nox, Artificial Act, Pepe Pecas.