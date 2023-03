Índice de audiencia de los Oscar se recupera ligeramente

LOS ANGELES (AP) — Ya sea por el drama de La Bofetada o por la presencia de éxitos de taquilla en la contienda por el premio a mejor película, un público mayor vio Oscar este año.

La 95a entrega de los Premios de la Academia, que se transmitió el domingo por la noche en ABC, fue vista por aproximadamente 18,7 millones de espectadores en Estados Unidos, según las cifras preliminares de Fast National Live+Same Day publicadas el lunes por ABC. Es un aumento de 12% con respecto a la ceremonia del año pasado, pero todavía es baja comparada con años anteriores.

La competencia principal de la programación de la gala, el final de temporada de "The Last of Us", atrajo a 8.2 millones de espectadores en HBO y HBO Max. El capítulo comenzó a las 9 p.m. de Nueva York (0100 GMT) una hora después de que comenzaran los Oscar.

Una crítica frecuente a los Oscar es que la gala celebra películas que no son muy populares entre el público masivo. Sin embargo, este año fue marcadamente diferente, con dos secuelas taquilleras que han recaudado miles millones de dólares en la mezcla: "Top: Gun Maverick" y "Avatar: The Way of Water" ("Avatar: El camino del agua") que fueron nominadas a mejor película.

Por su parte, Angela Bassett fue nominada a mejor actriz de reparto por "Black Panther: Wakanda Forever" ("Black Panther: Wakanda por siempre"), consiguiendo la primera nominación de actuación para Marvel. Incluso la película ganadora, "Everything Everywhere All At Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") de A24, recaudó más de 100 millones de dólares en la taquilla mundial y se proyectó en los cines durante meses.

Por muchos años, los Oscar fueron el segundo programa de televisión más visto del año después del Super Bowl. Hasta 2018, la transmisión de los Oscar nunca había caído por debajo de los 30 millones de espectadores, según los registros de Nielsen. El punto más alto fueron los 55 millones de personas que sintonizaron para ver el triunfo arrollador de "Titanic" en 1998.

De los 43.7 millones de espectadores que vieron los Oscar en 2014, la audiencia disminuyó constantemente a 26.5 millones en 2018, luego volvió a subir a 29.6 millones en 2019 y fue de 23.6 millones en 2020. El índice llegó a su punto más bajo por la pandemia en 2021, cuando la ceremonia fue vista por 9.85 millones de espectadores. Se recuperó el año pasado a 16.6 millones, pero aun así fue el segundo programa con la calificación más baja de la historia.

Jimmy Kimmel, quien fue el anfitrión de la ceremonia en 2017 y 2018, volvió a presentar la gala y se lanzó en paracaídas sobre el escenario del Teatro Dolby. La premiación también contó con actuaciones de estrellas del pop como Rihanna y Lady Gaga.

Los índices de audiencia de la televisión abierta han disminuido en la época del streaming, y las premiaciones lo demuestran. A pesar de estos cambios en la audiencia, la gala televisada contó con 27.4 millones de interacciones sociales totales en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube y fue el tema de tendencia número uno en todo el mundo en Twitter durante su duración.

Para el lunes por la tarde, el discurso de agradecimiento de Ke Huy Quan tenía más de 1.3 millones de visitas en YouTube, y el de Brendan Fraser llegó a 2.6 millones.

La teletransmisión de ABC también tuvo 1.8 millones de vistas a la transmisión en vivo en lenguaje de señas estadounidense.

"Lo que queríamos hacer era salir y ejecutar una premiación que a la gente realmente le gustara y de la que hablara la gente", dijo el productor de los Oscar, Glenn Weiss, a The Hollywood Reporter horas después de la ceremonia. "Creemos que lo logramos. Espero que (el lunes) traiga buenas noticias en cuanto a los índices de audiencia, pero de cualquier manera, creo que fue una noche exitosa".